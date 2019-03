Zeppola di San Giuseppe | gigante o grande Origini | storia e dimensioni

Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente : ricetta e calorie : Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente: ricetta e calorie Una buona Zeppola di San Giuseppe al cioccolato fondente da mangiare rigorosamente il 19 marzo, giorno della Festa del Papà. Perché se è vero che l’Epifania “tutte le feste si porta via”, bisognerà pur colmare questo vuoto con qualche particolare festa che non necessariamente dà diritto a un po’ di ferie. E così, a carnevale finito e in attesa della Pasqua, si è passati per la ...

Zeppola di San Giuseppe : ricetta fritta - al forno o con Bimby : Zeppola di San Giuseppe: ricetta fritta, al forno o con Bimby Come fare le zeppole di San Giuseppe Dolce di origine campana dalle mille variazioni (di nome innanzitutto), le Zeppole di San Giuseppe stanno per tornare a “popolare” le vetrine di tutte le pasticcerie. Il 19 marzo, infatti, in occasione della Festa del papà, non potranno mancare le Zeppole di San Giuseppe. Ma cosa sono queste “zeppole”? Si tratta di ...