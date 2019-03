Yatch Club annunceranno il loro prossimo progetto al PAX West

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) Gli sviluppatori di Shovel Knight, YachtGames, in occasione delPAZin arrivo a fine mese, metteranno in mostra ilCome riporta Dualshockers infatti, in occasione dell'evento ildello studio sarà giocabile al PAXdi Boston, alla fine di questo mese.Oltre al nuovo titolo, alla fiera saranno mostrate anche le nuove espansioni di Shovel Knight, stiamo parlando di Shovel Knight: King of Cards e Shovel Knight Showdown, ma la notizia che più incuriosisce, naturalmente, è l'annuncio delnuovo gioco.Leggi altro...

