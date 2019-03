Yara | il consulente della difesa | Ci sono elementi per riaprire il caso | ne vedremo

today

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ezio Denti ha parlato a Radio Cusano Campus: "Abbiamo informazioni interessanti, il tempo ci darà ragione"

ItaliaNotizieV : Yara, consulente difesa: ci sono elementi per riaprire processo - zazoomnews : Yara per il consulente della difesa di Bossetti si può riaprire il caso - #consulente #della #difesa #Bossetti - askanews_ita : Omicidio di Yara Gambirasio, per il consulente della difesa di Bossetti ci sono elementi per riaprire il caso: ne v… -