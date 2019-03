Welfare | da Callipo 1 mln euro per dipendenti per spese sanitarie e familiari

cataniaoggi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Forte di una storia lunga oltre un secolo,ha una visione d'impresa moderna con una politica diseria, articolata e integrata nella strategia aziendale, che mira al benessere dei ...

cislcatania : RT @fai_cisl: #Alimentare, soddisfazione #FaiCisl per accordo #Callipo: 1 milione di euro per #welfare aziendale, consentirà erogazione pre… - OnofrioRota : RT @fai_cisl: #Alimentare, soddisfazione #FaiCisl per accordo #Callipo: 1 milione di euro per #welfare aziendale, consentirà erogazione pre… - SGiangiacomi : RT @fai_cisl: #Alimentare, soddisfazione #FaiCisl per accordo #Callipo: 1 milione di euro per #welfare aziendale, consentirà erogazione pre… -