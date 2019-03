WEC – 1000 Miglia di Sebring | Alonso trascina la Toyota in pole position | crono super per

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ladi, Buemi e Nakajima partirà innelladi, grazie allaprestazione dello spagnolo Comincia alla grande il fine settimana per Fernandoche, insieme a Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi, regala allalanelladi. Prestazioneper lo spagnolo che, grazie al suo esaltante 1:40.124, mette in discesa le qualifiche per il proprio team, abile a rifilare ben mezzo secondo all’altradi Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez.Partirà invece dalla terza piazzola la macchina numero 17 della SMP Racing, costretta ad accodarsi ai due equipaggiapparsi nettamenteiori in pista. Quarta prestazione assoluta invece per l’equipaggio della Rebellion Racing, seguita dall’altra SMP Racing di Mikhail Aleshin e Brendon Hartley.L'articolo WEC –...

