Vorrei baciare di nuovo Penelope Cruz come in Vicky Cristina Barcelona

(Di venerdì 15 marzo 2019) "Bacerei di", parola di Scarlett Johansson. La scena del bacio saffico nella pellicola di Woody Allenè rimasta impressa nell'immaginario del pubblico e oggi torna a far discutere, proprio per via delle dichiarazioni rilasciate da una delle protagoniste.Quella scena girata in una stanza buia con le pareti rosse è forse diventata l'immagine più iconica del film, uscito nelle sale nel 2008. La trama vedeva Scarlett Johansson edare vita ad un triangolo passionale con Javier Bardem (marito dellanella vita reale dal 2010, ndr).A distanza di 11 anni da allora, la bionda attrice dimostra di avere un bellissimo ricordo del set, e soprattutto di quella scena. A confermarlo sono state alcune dichiarazioni rilasciate a Vogue. Alla domanda "Chi delle tue colleghe baceresti?", la Johansson ha risposto sicura: ...

