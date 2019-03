Volley | Superlega | nella 12a giornata spicca la sfida fra Modena e Trento

Volley - SuperLega 2019 : 25^ giornata - Modena-Trento il big match. Perugia può vincere la regular season : Nel weekend si disputerà la 25^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il penultimo turno della regular season si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante anche perché potrebbe risultare determinante per definire la classifica generale e il tabellone dei playoff. Riflettori puntati in particolar modo sul big match tra Modena e Trento: i Canarini cercano il colpaccio dopo due mesi ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 24^ giornata. Giannelli e Spirito : registi al potere! Gli ace di Zaytsev e i muri di Alletti : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli. C’è la firma della sua magistrale regia nella vittoria meno semplice di quanto possa sembrare contro Ravenna, che regala ai trentini il secondo posto a due turni dal termine della regular season. Non perde mai la tramontana anche ...

Volley : Superlega - Trento vince e resta seconda - Latina fa suo il derby con Sora : I TABELLINI- CALZEDONIA VERONA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0, 25-21, 25-16, 25-15, CALZEDONIA VERONA: Spirito 3, Manavinezhad 7, Solé 6, Boyer 19, Kaziyski 10, Alletti 11, Giuliani, L,, ...

Volley - SuperLega 2019 : 24^ giornata - Trento risponde a Perugia e Lube. Modena soffre a Siena - Zaytsev show con 9 aces : Si è completata la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Trento risponde a Perugia e a Civitanova che ieri avevano battuto Padova e Milano, i dolomitici surclassano Ravenna con un perentorio 3-0 e si riportano al secondo posto in classifica distaccati di tre punti dai Block Devils quando mancano due turni al termine della regular season. Tutto davvero molto facile per i ragazzi di Angelo Lorenzetti, ...

LIVE Volley - SuperLega 2019 in DIRETTA : risultati 24^ giornata e classifica. Perugia +3 su Trento - Modena si salva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi si completa il turno cominciato ieri pomeriggio con le vittorie di Perugia e Civitanova su Padova e Milano, in programma cinque partite che saranno determinanti per determinare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season. Trento deve rispondere a Perugia, i dolomitici ...

LIVE Volley - SuperLega 2019 in DIRETTA : aggiornamenti domenica 10 marzo - Trento deve rispondere a Perugia. Modena per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi si completa il turno cominciato ieri pomeriggio con le vittorie di Perugia e Civitanova su Padova e Milano, in programma cinque partite che saranno determinanti per determinare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season. Trento deve rispondere a Perugia, i dolomitici ...

Volley - SuperLega 2019 oggi (10 marzo) : il calendario e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : oggi domenica 10 marzo si completa la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Trento vuole rispondere alla capolista Perugia che ieri sera ha battuto nettamente Padova allungando a +6 in testa alla classifica: i dolomitici vogliono rimanere in scia ai Block Devils e per farlo dovranno sconfiggere Ravenna di fronte al proprio pubblico, un impegno assolutamente alla portata. I ragazzi di Angelo Lorenzetti ...

Volley : Superlega - Perugia senza problemi contro Padova - primo posto blindato : Perugia- La Sir Safety Perugia impone alla Kioene Padova la legge del PalaBarton imponendosi, nell' anticipo dell'11a di ritorno , con un netto 3-0 che permette alla squadra di Bernardi di blindare il ...

Volley : Superlega - Civitanova spegne una buona Milano : Civitanova MARCHE, MACERATA,- Settima vittoria di fila in campionato per la Cucine Lube Civitanova , che nella 11a giornata di ritorno della Regular Season Superlega Credem Banca batte 3-1 , 25-23, 23-...

Volley : Superlega - Perugia batte Padova e blinda il primo posto : Perugia- Vittoria rotonda e convincente della Sir Safety Conad Perugia che rispetta il pronostico e batte 3-0 la Kioene Padova nell'anticipo dell' undicesima di ritorno di Superlega Credem Banca ...

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano in campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

Perugia-Padova Volley - Superlega 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi sabato 9 marzo si gioca Perugia-Padova, anticipo della 24^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria per rafforzare il primo posto in classifica e mettere pressione all’immediata inseguitrice Trento, i Campioni d’Italia non dovranno abbassare l’attenzione con gli arrembanti veneti soprattutto alla ...

Volley : Superlega - Perugia-Padova e Civitanova-Milano anticipano a sabato : ROMA- Terz'ultimo atto della Regular Season. La capolista Perugia, impegnata con Padova nell'anticipo RAI, vuole resistere agli assalti di Trento, che ospita Ravenna, e di Civitanova, che accoglie ...