Volley – Il Club Italia Crai saluta Jin Tsuzki con la vittoria in amichevole contro la

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai ospita Grottazzolina : Serie A2 Credem Banca: sabato alle 17 l’A.M. Club Italia Crai Roma ospita Grottazzolina Per l’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma affronterà la Videx Grottazzolina tra le mura amiche. Gli azzurrini di Monica Cresta si presenteranno alla sfida di domani reduci da alcuni risultati non soddisfacenti e saranno per ...

Volley Club Frascati - la carica di Liberatoscioli : “L’Under 16 è pronta per le sfide decisive” : Roma – L’Under 16 femminile Eccellenza del Volley Club Frascati sta per entrare nella fase decisiva di stagione. Domani a partire dalle 17,30 le ragazze di coach Luca Liberatoscioli sfideranno tra le mura amiche (e in gara unica) il Nettuno nella gara valida per gli ottavi di finale del tabellone regionale. Un match delicato che segnerà l’inizio del percorso delle frascatane verso l’ambito passaggio alle fasi nazionali. “Faremo di tutto ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Catania vittoria corroborante contro il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set i rossazzurri partono subito forte. Bonacic mette a terra un lungolinea che vale un più 3, 10-7,. Quando il Club Italia sembra rifarsi sotto è Gradi a spezzare l'...

Volley – Serie A2 Credem Banca : l’anticipo del sabato regala la sfida tra Catania e Club Italia Crai : Serie A2 Credem Banca: l’A.M. Club Italia Crai Roma vola a Catania per l’anticipo del sabato Per la decima giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma sarà impegnato in Sicilia, dove domani alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), affronterà la Elios Messaggerie Catania. La gara di domani mette di fronte due formazioni che hanno fatto un percorso molto simile in campionato fino a ...

Volley femminile - serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...

Volley Club Frascati - festa per il torneone del minivolley. De Gregorio : “Giornata stupenda” : Roma – Una domenica speciale, all’insegna della pallavolo. Ieri mattina il centro sportivo della “Banca d’Italia” è stato riempito da circa cento piccoli atleti per il torneone di miniVolley ospitato dal Volley Club Frascati. Sotto gli occhi del direttore sportivo Alessio Graziani, del responsabile del miniVolley Luca De Gregorio e dei tecnici Luca Liberatoscioli e Matteo Bilancioni, è andata in scena un’autentica “festa del Volley” che ha ...

Samsung Volley Cup – La capolista Conegliano fatica contro un ottimo Club Italia Crai - ma si aggiudica la vittoria : Serie A1 Femminile: è un ottimo Club Italia Crai, ma a fatica vince la capolista Conegliano Il testa-coda proposto dall’ottava giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 ha visto contrapposti il Club Italia Crai e la capolista Imoco Volley Conegliano che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle giovani azzurrine. Il finale ha visto e pantere imporsi per 3-1 (33-31, 15-25, 17-25, 27-29) sul campo del Centro Federale ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata. Conegliano supera il Club Italia e allunga in testa - Casalmaggiore sale al quarto posto : Dopo gli anticipi tra Monza e Novara e tra Scandicci e Busto Arsizio andati in scena ieri sera, si è conclusa oggi con le restanti quattro partite in programma la 21a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Conegliano ha approfittato del passo falso delle piemontesi per allungare in solitaria al comando della classifica, mentre Casalmaggiore è salita al quarto posto grazie al quarto successo consecutivo. In coda ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : impegno a Cantù per il Club Italia Crai : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai impegnato a Cantù per l’ottava di ritorno Per l’ottava giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato in Lombardia, dove domenica alle ore 18 (diretta Lega Volley Channel) affronterà la Libertas Brianza Cantù. La gara in questione metterà di fronte due formazioni separate da sei punti in classifica; con gli uomini di Cominetti che si trovano al quinto posto ...

Volley Club Frascati - l’Under 18 promozionale vola. Carrozzo : «Possiamo finire al secondo posto» : Roma – E’ un ottimo momento per l’Under 18 femminile promozionale del Volley Club Frascati. La squadra allenata da Luigi Carrozzo e Matteo Bilancioni ha battuto in campo esterno con un secco 3-0 il Volley Valmontone, centrando la terza vittoria consecutiva e avvicinando il secondo posto occupato dal Colonna. «Siamo a tre punti di distanza dalle seconde che sfideremo nel prossimo turno di campionato – dice Carrozzo – Se dovessimo vincere le ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai pronto ad ospitare Cisano Bergamasco : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Cisano Bergamasco al rientro dalla sosta La Serie A2 Credem Banca è pronta a ricominciare dopo la sosta di campionato dettata dalle finali della Coppa Italia, vinta da Perugia la settimana scorsa. Per l’anticipo della settima giornata di ritorno, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel), il Club Italia Crai cercherà di bissare il successo ottenuto nella gara di andata contro Cisano ...

Volley Club Frascati - David e il bilancio dell’Under 14 femminile Elite : «Era difficile fare di più» : Roma – Il gruppo dell’Under 14 femminile Elite del Volley Club Frascati si è tuffato nella “nuova avventura” della Terza divisione U14. Sabato scorso le ragazze di Annalisa David hanno travolto il Villalba con un netto 3-0 (doppio 25-4 e 25-11 gli eloquenti parziali). «Una gara semplice e senza storia in cui tutte le ragazze convocate hanno trovato spazio» sottolinea il tecnico tuscolano che poi fa un passo indietro per parlare della prima ...

Samsung Volley Cup – Amara sconfitta per il Club Italia : il carattere non basta contro l’Igor Gorgonzola Novara : Serie A1 Femminile: buon gioco e ritmo non bastano al Club Italia CRAI che cede con Novara Il Club Italia CRAI esce sconfitto dal match con la Igor Gorgonzola Volley Novara 1-3 (13-25, 26-24, 15-25, 21-25) ma dimostra carattere e ottimo gioco. Mvp di serata è Sylvia Nwakalor, schierata dal tecnico Massimo Bellano nel sestetto iniziale insieme a Fahr, Battista, Pietrini, Lubian e al libero De Bortoli. Assente Alessia Populini fermata ...

Volley Club Frascati - Liberatoscioli e l’Under 16 maschile : «I ragazzi sono cresciuti tantissimo» : Roma – Il settore maschile del Volley Club Frascati inizia a “battere colpi” importanti. l’Under 16 allenata da coach Luca Liberatoscioli ha raggiunto i quarti di finale del tabellone provinciale grazie al successo di venerdì scorso contro il Duemila12 per 3-1, nel match decisivo della seconda fase. «I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione – commenta l’allenatore frascatano – Finora oltre all’Appio raramente ci erano capitati avversari ...