Volley femminile | serie A1 2019 24ma giornata Conegliano | primo posto di consolazione

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Potrebbe essere il giorno della matematica per ildell’Imocoche potrebbe addirittura perdere l’anticipo sul campo di Cuneo e avere la certezza di chiudere in testa la regular season. Sono giorni difficili per le squadre di vertice del campionato italiano, impoegnate su un duplice fronte e, per almeno due delle tre squadre di Champions League, senza troppe soddisfazioni dasl versante europeo.L’Imoco, che proverà in settimana a ribaltare lo 0-3 subito in casa contro l'”all star” Eczacibazi, parte con i 7 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici e domani sarà di scena sul difficile campo di Cuneo che vorrebbe chiudere in anticipo il discorso play-off (attualmente occupa l’ottavo), visto che Bergamo (che insegue a 5 lunghezze) oggi riposa.Aperta la battaglia per il secondocon l’Igor ...

OA_Sport : #SamsungCup #volley #pallavolo Tra sabato e domenica si gioca la terz'ultima giornata del massimo campionato femmin… - enricospada2 : #SamsungCup #volley #pallavolo Tra sabato e domenica si gioca la terz'ultima giornata del massimo campionato femmin… - GrossetoSport : New post (Volley, Prima divisione femminile: le 'Vigilesse' in trasferta a San Miniato) has been published on Gross… -