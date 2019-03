Volkswagen Tiguan Coupè | sarà realmente cosi il nuovo suv sportivo della casa tedesca?

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Le novità del prossimo restyling dinon si limiteranno a piccoli ritocchi esteticipotrebbe infatti presentare una variante di carrozzeria inedita Sono ormai passati 3 anni da quando la seconda generazione del suv compattoha fatto il suo debutto sul mercato. In questi anni il suv ha riscosso un discreto successo di vendite grazie al suo stile completamente rinnovato e alla tecnologia offerta, tanto che sulla stessa piattaforma (MQB) sono stati realizzati diversi modelli di successo del Gruppo(dalla Kodiaq alla T-Roc passando per l’Ateca ecc.).Instaranno sicuramente già lavorando al restyling di metà carriera previsto per l’anno prossimo ma, secondo alcune indiscrezioni, le novità non si limiteranno a piccoli ritocchi estetici e aggiornamenti di contenuti e powertrain. Seguendo quelle che sono le richieste del ...

focus_motori : Volkswagen Tiguan: nuove indiscrezioni sulla variante coupé - _autoblog : Volkswagen Tiguan: nuove indiscrezioni sulla variante coupé -