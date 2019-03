VIDEO Cagliari-Fiorentina 2-1 | Highlights | gol e sintesi 28a giornata Serie A Decidono

Pagelle Cagliari-Fiorentina 2-1 : voti - tabellino e highlights del match -VIDEO- : Pagelle CAGLIARI FIORENTINA- Partono subito forte i padroni di casa. Ritmi indiavolati nei primi 6 minuti, con un gol annullato a Joao Pedro dopo appena 2 minuti su rinvio del portiere, ma il brasiliano tocca la palla prima che la stessa esca dall’area. Cagliari ancora pericoloso sulla destra con cross di Cacciatore, traversone non sfruttato […] L'articolo Pagelle Cagliari-Fiorentina 2-1: voti, tabellino e highlights del match ...

Cagliari-Fiorentina - il gol invalidato di Cigarini lascia a bocca aperta la Sardegna Arena [VIDEO] : Luca Cigarini autore di uno splendido gesto atletico durante Cagliari-Fiorentina: il gol da metà campo è però invalidato dall’arbitro Dopo il gol di Joao Pedro, anche Luca Cigarini ha provato a segnare nella sfida di Serie A tra Cagliari e Fiorentina. Alla Sardegna Arena, il centrocampista del club allenato da Rolando Maran è stato autore di una vera e propria magia contro i viola. Battendo una punizione da centrocampo, il 32enne di ...

Pagelle Cagliari-Fiorentina : voti - tabellino e highlights del match -VIDEO- : Pagelle CAGLIARI FIORENTINA- Il Cagliari si prepara ad ospitare la Fiorentina alla Sardegna per il match valido per la 28^ giornata di Serie A. Isolani obbligati ad ottenere punti dopo il brutto passo falso esterno contro il Bologna. Baratro retrocessione distante solamente 6 punti, servirà cattiveria, concentrazione e gettare il cuore oltre l’ostacolo. La Fiorentina, […] L'articolo Pagelle Cagliari-Fiorentina: voti, tabellino e ...

Sardegna 2019 - rovinarsi è un gioco : la vera storia di un malato di VIDEOpoker a Cagliari : ... attraverso eventi e spettacoli, laboratori e incontri in cui riflettere e confrontarsi sui temi fondamentali e sulle questioni d'attualità tra etica ed estetica. "Sardegna 2019 - rovinarsi E' UN ...

Pagelle Bologna-Cagliari 2-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle BOLOGNA CAGLIARI 2-0 – Fondamentale successo in ottica salvezza per il Bologna che, dopo 3 sconfitte consecutive, ritrova i tre punti in casa contro il Cagliari. I felsinei, reduci dai ko contro la Roma, Juventus e Udinese, con una bella prestazione ottiene il bottino pieno sconfiggendo per 2-0 i sardi che solo una settimana […] L'articolo Pagelle Bologna-Cagliari 2-0, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Pagelle Bologna-Cagliari - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle BOLOGNA CAGLIARI – Tutto pronto per il match del Renato Dell’Ara Bologna-Cagliari, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Torino Chievo probabili formazioni. Nel Bologna l’infermeria si è svuotata e in più non ci sono squalificati. Il tecnico serbo quindi ha tutte le soluzioni a disposizione in vista di […] L'articolo Pagelle Bologna-Cagliari, highlights e tabellino del match – VIDEO ...

VIDEO/ Cagliari-Inter - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 26giornata - : Video Cagliari Inter, 2-1,: highlights e gol della partita di Serie A, i nerazzurri cadono nell'anticipo della 26giornata.

Serie A - gol di Cagliari-Inter 2-1 : il VIDEO degli highlights : Il Cagliari batte l'Inter nell'antcipo del venerdì della 26giornata di Serie A Cagliari-Inter 2-1: la cronaca della partita I padroni di casa passano in vantaggio al 31': pallone in area su calcio ...

Cagliari-Inter - l'emozionante omaggio per Astori al 13' : VIDEO : Un ricordo sempre vivo, il mondo del calcio si stringe in memoria di Davide Astor i. Attimi di c ommozione alla Sardegna Arena , dove al tredicesimo minuto della gara tra Cagliari e Inter tutto lo stadio ha reso omaggio al ...

VIDEO Cagliari-Inter 2-1 - Highlights e sintesi Serie A. Che beffa per i nerazzurri : Un primo tempo da dimenticare. Dopo la beffa di Firenze, altra trasferta amara per l’Inter che ora vede addirittura a rischio la zona Champions League. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di calcio infatti i nerazzurri escono addirittura sconfitti a Cagliari, con i padroni di casa rossoblu che si impongono per 2-1. Prima Ceppitelli, poi Pavoletti, nel mezzo l’inutile pareggio di Lautaro ...

Pagelle Cagliari-Inter 2-1 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle CAGLIARI INTER – Grande cornice di pubblico alla Sardegna Arena, match valido per l’anticipo della 26^ giornata di Serie A. Cagliari pimpante dopo appena un minuto di gioco: cross dalla destra di Srna, Pavoletti manca l’appuntamento con il colpo di destra di pochi centimetri. Al 10′ altro acuto del Cagliari: nuovo cross di Srna […] L'articolo Pagelle Cagliari-Inter 2-1, highlights e tabellino del match – ...

Pagelle Cagliari-Inter - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle CAGLIARI INTER – il Cagliari ospita l’Inter nell’anticipo della 26^ Giornata in programma alla Sardegna Arena. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2. In difesa dubbio Srna-Faragò, con il croato decisamente favorito. Al centro confermati Ceppitelli e Pisacane, con Pellegrini a sinistra. Centrocampo composto da Barella, Padoin e Cigarini, quest’ultimo preferito a Bradaric. In attacco Ionita agirà alle spalle ...

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI/ Streaming VIDEO DAZN : sfida tra Quagliarella e Pavoletti : DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI/ Streaming VIDEO DAZN : precedenti favorevoli ai sardi : DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.