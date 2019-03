Via seta.Conte,Di Maio:Italia più forte

"Rafforzeremo la Golden power per rafforzare gli interessi nazionali". Così il premieral termine del vertice a Palazzo Chigi. "Oggi vince il made in Italy, con la Belt and road initiative, l'ha deciso di essere più sovrana. Non è una intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale".Afferma il vicepremier Diuscendo dal vertice. "Questo è uno scatto in avanti dell',un cambio di passo per il futuro"(Di venerdì 15 marzo 2019)

