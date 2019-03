Via della Seta | perché l’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) di Roberto Iannuzzi*Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progettoBelt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano un’occasione irrinunciabile per accrescere le esportazioni verso lae attirare investimenti in Italia, si contrappongono coloro che la ritengono un’iniziativa unilaterale destinata a incrinare il nostro rapporto privilegiato con Washington e ad aggravare l’isolamento italiano in Europa.In effetti, ad accendere la discussione sono stati proprio gli ammonimenti sotto forma di tweet provenienti dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale ...

