Via della seta | ok a memorandum Conte | ' Unici a richiamare regole Ue'

Ciclismo - la Tirreno-Adriatico - operai della geotermia manifestano al Via della tappa : Pomarance,, Pisa,, 15 marzo 2019 - Protesta, pacifica, di imprenditori e lavoratori dell'indotto geotermico in Valdicecina alla gara ciclistica Tirreno-Adriatico . Questa mattina a Pomarance in ...

Via della Seta - Prodi : “Italia deve svegliarsi e colmare il ritardo nei rapporti con i traffici verso oriente” : “Quello che ho scritto è molto semplice: abbiamo le regole europee sul commercio e queste penso che siano del tutto rispettate dall’accordo (il memorandum of understanding, ndr). Nell’ambito di queste regole abbiamo degli interessi nazionali che i tedeschi hanno perseguito con forza facendo il loro terminale ferroviario a Duisburg, i porti del nord hanno fatto gli accordi con la Cina, la Grecia ha addirittura venduto parte del ...

Via della Seta - la bozza del memorandum : “Collaborazione con Banca investimenti asiatica per le infrastrutture” : La bozza di memorandum tra Italia e Cina sulla cosiddetta “nuova Via della Seta”, osteggiato da Usa e Ue, prevede che Roma e Pechino “esplorino tutte le opportunità di cooperazione” in settori che vanno dai trasporti alla logistica alle infrastrutture fino alla “collaborazione finanziaria”. Ma anche che “lavorino assieme alla Banca di investimento asiatica per le infrastrutture (Aiib) per favorire la ...

Via della Seta - la rotta commerciale (e non solo) che duemila anni fa cambiò il mondo : In questi giorni si è molto parlato della "nuova" Via della Seta, il progetto cinese a cui l'Italia vorrebbe aderire. Ma che cosa è stata e perché è stata così importante nella storia la Via della Seta? Da Marco Polo a Gengis Khan, fino alla sua caduta in disgrazia nel Medioevo: storia di una rotta commerciale che oltre 2000 anni fa cambiò il mondo.Continua a leggere

Syria ospite della redazione de Il Giorno : inViate le vostre domande : Milano, 15 marzo 2019 - Syria ospite della redazione de Il Giorno lunedì 18 marzo alle 15.00. L'intervista con la cantante romana sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del giornale: potete ...

Cina - Via della seta : da Palazzo Chigi nessuna modifica al memorandum : ... approvato questa mattina nel corso del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria e ...

Via della Seta - Conte : 'Si firma il memorandum - non è vincolante' : Roma, 15 mar., askanews, - 'Si firma il memorandum ovviamente che è un accordo quadro non vincolante, non è accordo internazionale e sarebbe stato anche un po eccentrico non partecipare a questo ...

Via della Seta - Italia firmerà l'accordo. Memorandum passa senza modifiche : L'annuncio al termine del vertice di governo a Palacco Chigi tra Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero ...

Via della Seta - Conte : “Firmiamo il memorandum. Non ci impegniamo a nulla - è accordo quadro non vincolante” : “Si firma il memorandum” con la Cina. A dichiararlo ufficialmente al termine del vertice a Palazzo Chigi è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo giorni di discussioni e tensioni a distanza tra i due soci di governo, è stato ufficializzato il via libera all’intesa sulla Via della Seta. “E’ un accordo quadro non vincolante, non è un accordo internazionale”, ha dichiarato. “Non ci ...

Vertice sulla Via della Seta - M5s : "Passa il Memorandum" : Non ci saranno modifiche al memorandum sulla Via della Seta. A comunicarlo sono fonti grilline dell'esecutivo dopo il Vertice di governo a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al faccia a faccia sulla questione cinese hanno anche partecipato il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "Dei 13 paesi che hanno sottoscritto il memorandum con la Cina ...

Via della Seta - Conte : “Memorandum si firma - non mettiamo a repentaglio asset strategico. Preteso regole europee” : Con la firma dell’accordo quadro sulla via della Seta “non mettiamo a repentaglio nessun asset strategico“. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi in merito all’accordo quadro sulla via della Seta, dopo un vertice di maggioranza. “Si sta facendo molta confusione. Una cosa è la tutela degli asset strategici, una cosa è la sottoscrizione di un accordo programmatico non ...

Roma : al Via i lavori di restauro della scritta "Vota Garibaldi" cancellata : Sono iniziati i lavori necessari per riportare alla luce la storica scritta “Vota Garibaldi. Lista n.1” presente fino a qualche giorno fa su un muro di via Basilio Brollo a Roma. Il graffito era presente dal 1948 ed oltre ad una targa celebrativa era dotato di una pensilina per evitare che la pioggia potesse rovinarla. Peccato, però, che un dipendente della ditta inviata dal Campidoglio per cancellare due scritte antisemite presenti nella ...

Al Via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V : Presentata in anteprima al Salone di Ginevra, la nuova Mercedes-Benz Classe V potrà essere ordinata nelle concessionarie. La più grande nella famiglia di autovetture della Stella si presenta ora con un design del frontale rinnovato e motore e cambio automatico nuovi. I prezzi di listino partono da 39.445 euro (inclusa IVA al 22%). Lo stile […] L'articolo Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V sembra essere il primo su ...