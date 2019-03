Via della Seta? E' già a Vado Ligure ' Il nostro porto rinasce coi cinesi'

Via della Seta - perché l’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina : di Roberto Iannuzzi* Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progetto della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via della Seta. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano ...

Via della seta - Berlusconi : Cina fa paura : 17.43 "La Cina dovrebbe fare paura a tutti". Così il leader di FI, Berlusconi in Basilicata per un tour elettorale. "E' uno Stato comunista, totalitario, che non mira solo a una supremazia economica, ma anche a un'egemonia politica.E' il contrario della nostra democrazia occidentale", insiste. "L'occidente- ha detto ancora l'ex premierdeve mettersi insieme per sostenere i valori della democrazia, del libero mercato, il diritto di libertà ...

Via della Seta? E' già a Vado Ligure 'Il nostro porto rinasce con i cinesi' : In attesa di Trieste e Genova e dell'accordo Belt & Road, i cinesi sono già sul porto di Vado Ligure. Il general manager Paolo Cornetto: "Valore aggiunto". Numeri e dettagli dell'operazione Segui su affaritaliani.it

Via della seta - Di Maio : Usa è principale alleato ma Italia first : È una buona occasione per la nostra economia e per le nostre aziende: ho letto che gli Usa sono preoccupati, …

Via della Seta - Di Maio : permetterà di esportare più made in Italy nel mondo - : 'Via della Seta si firmerà e permetterà alle nostre imprese di esportare più made in Italy nel mondo e dunque anche in Cina. E' una buona occasione per la nostra economia e le nostre imprese. Ho letto che gli Usa sono preoccupati, non hanno nessun motivo. Loro rimangono il nostro principale alleato: ora dico Italia …

Via della Seta : la Lega insiste - "Viene prima la sicurezza degli italiani" : Sulla Via della Seta la Lega insiste: la sicurezza degli italiani viene prima del'interesse economico. "E' fondamentale - si apprende da fonti del Carroccio al termine del vertice di governo sul memorandum tra Italia e Cina - aiutare le aziende italiane a crescere ed esportare all'estero, per raggiungere i numeri di Francia e Germania, e per questo ringraziamo per il grande lavoro fatto Conte, Di Maio e Geraci. Ovviamente la sicurezza ...

Cina - Prodi 'apre' al governo : 'Italia intercetti la nuova Via della seta'. E sull'Ue : 'Pane mezzo cotto'" : Quando dico che Amsterdam ha fatto i suoi interessi, che la Grecia ha fatto i suoi interessi, succede come nella politica energetica: ognuno fa i suoi interessi. Il problema è che l'Europa è un pane ...

Matteo Salvini garante di Trump sulla Via della Seta : Alla fine la Lega cede. Ma a una condizione ben precisa: che sugli accordi che verranno presi a seguito della firma del memorandum italo -cinese sulla Belt and road initiative sarà il Carroccio a mettere una parola dirimente garantendo sulle preoccupazioni di Washington. È questo il punto di caduta del vertice mattutino tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha visto sedere intorno al tavolo anche i ministri di ...

Via della Seta : l'accordo è un giallo - ma l'Italia annuncia la firma : Non è un'intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano infatti il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale", dichiara il vicepremier luigi di Maio, ...

Via della seta - Conte : intesa con Cina ma rispettiamo regole Ue : Roma, 15 mar., askanews, - Sì all'intesa con la Cina sulla Via della seta ma senza vincoli e soprattutto pretendendo di rispattare le regole dell'Unione Europea. Lo ha assicurato il premier Giuseppe ...

Via della Seta - la bozza del memorandum : 'Collaborazione con Banca investimenti asiatica per le infrastrutture' : ... in modo da creare un ambiente favorevole alla collaborazione economica e finanziaria, anche tramite l'avvio di un Dialogo finanziario Italia-Cina , tra il ministro dell'economia e della finanza ...