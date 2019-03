Verso la Luna e oltre : il futuro dell’esplorazione spaziale in un video della Nasa : Dalla Terra alla Luna, dalla Luna a Marte, da Marte a… chissà. I piani della Nasa per il prossimo futuro ci portano lontano, e la promessa è di farlo in modo sostenibile e con un’attenzione particolare all’analisi scientifica di tutto ciò che incontreremo sul percorso. L’Agenzia spaziale americana ha catturato l’interesse di molte company statunitensi, ed è anche grazie a queste che possiamo pensare di tonare a ...

‘Baresheet’ la prima sonda privata è in viaggio Verso la Luna : La storia dell’esplorazione spaziale è piena di pionieri e questo febbraio si aggiunge un nuovo tassello. Per la prima volta è in viaggio verso la Luna una sonda costruita interamente da privati. Alle 2.45 del 22 febbraio, ora italiana, è decollato da Cape Canaveral, Air Force Station in Florida, un Flacon 9 della Space X con a bordo la sonda Baresheet. Il nome della sonda israeliana significa ‘in principio’. Space X ha dedicato una lunga ...

Primo veicolo israeliano Verso la Luna : “Baressheet” (in principio) così si chiama il Primo rover israeliano, e prima missione al di fuori dell’orbita terrestre (quasi) esclusivamente privata, costruito dalla Spacecell, un’organizzazione no profit che, per finanziare la missione, ha raccolto 100 milioni di dollari da imprenditori, industrie, istituti di ricerca, industrie aerospaziali israeliane e dalla Agenzia Spaziale Israeliana. Il veicolo, diretto verso il nostro satellite, è ...

Israele Verso la Luna : Alle 3:45 notturne del 22 febbraio è decollato da Cape Canaveral il razzo Falcon 9 della Space-X con a bordo la sonda israeliana "Beresheet" , destinata a portare a termine il primo alLunaggio di una ...

Con «Beresheet» arriva il primo passo di Israele Verso la Luna : Wikipedia - Modello del lander Bereshit Tra fede e scienza: la preghiera del viandante La missione sembra pensata all'insegna di una curiosa alleanza tra scienza, fede e patriottismo. Basti pensare ...

Spazio - Israele : il 22 Febbraio il lancio della navicella “Bereshit” Verso la Luna : E’ in programma il 22 Febbraio il lancio da Cape Canaveral (USA) della navicella spaziale israeliana “Bereshit“: dovrebbe atterrare l’11 Aprile sulla Luna dopo aver compiuto un tragitto complessivo di 6.5 milioni di km. Una volta raggiunta la collocazione definitiva “Bereshit” (Genesi, in ebraico) condurrà rilevazioni sui campi magnetici del nostro satellite. In una conferenza stampa tenutasi oggi a Tel Aviv, ...

Spazio - grande attesa per il lancio “biblico” di Bereshit Verso la Luna : la navicella israeliana ne studierà il campo magnetico e porterà un po’ della cultura umana a bordo : Nonostante Neil Armstrong abbia posato piede per la prima volta sulla superficie Lunare quasi 50 anni fa, solo altri due Paesi nel mondo sono riusciti a realizzare un atterraggio “morbido” sul nostro satellite: Unione Sovietica e Cina. Ora Israele intende unirsi a questo club esclusivo. SpaceIL è un’organizzazione israeliana che sta guidando la nazione verso le stelle dal 2011. Fondata con l’intenzione di promuovere l’educazione scientifica e ...

Spazio : tra due settimane il lancio della navicella israeliana “Bereshit” Verso la Luna : Manca poco (2 settimane) al lancio della navicella israeliana “Bereshit“, che dopo due mesi di viaggio dovrebbe atterrare sulla Luna: lo ha reso noto il premier Benjamin Netanyahu sottolineando che “il progetto e’ un grande orgoglio per Israele. La missione ci mette in linea con le grandi potenze mondiali e gli israeliani possono esserne fieri. Israele e’ una forza mondiale che cresce in tutti i ...

