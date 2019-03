Vela – Col Trofeo Campionato Invernale del Golfo di Napoli si conclude il 48° Campionato

Le Girosfere cambiano Fortnite : questa mappa sVela dove si trovano i nuovi veicoli : La Battle Royale di casa Epic Games è cambiata ancora. Con la Stagione 8, Fortnite ha abbracciato un mondo pennellato da tematiche piratesche, carico naturalmente di Sfide mai viste prima, nuove armi e oggetti squisitamente cosmetici - tra cui la skin progressiva Cuore Nero, per cui ho redatto una guida utile a sboccarne tutte le fasi. Non solo, l'aggiornamento più recente del gioco - l'8.10 - va ad introdurre anche un nuovo tipo di veicolo ...

“Maddy McCann rapita da trafficanti di bimbi” - la riVelazione sulla piccola sparita nel nulla : Un documentario sulla sparizione della bimba di tre anni, avvenuta nel 2007, rilancia la tesi dei trafficanti di bimbi ma la famiglia di Madeleine McCann critica l'iniziativa ricordando che potrebbe anche ostacolare l'inchiesta ancora in coso. Intanto da Scotland Yard è arrivata richiesta di ulteriori fondi per continuare le ricerche costate fino ad ora quasi 14 milioni di euro.Continua a leggere

Valentino Rossi - terrificante riVelazione a caldo "Temo che...". Dopo il miracolo - stagione già finita? : Un mezzo miracolo, ma a Valentino Rossi non basta, anzi. Il campione pesarese, alla caccia del suo decimo titolo nel Motomondiale, Dopo il quinto posto al debutto nella MotoGp 2019 in Qatar non può festeggiare. Anche nel caso finisse quarto per squalifica del vincitore sub iudice Dovizioso, infatti,

Circolo della Vela Marciana Marina – Iniziata la stagione della classe 420 : Gli equipaggi della classe 420 della squadra gonistica del Circolo della Vela Marciana Marina hanno iniziato la stagione Anche gli equipaggi della classe 420 della squadra agonistica del Circolo della Vela Marciana Marina hanno iniziato la loro stagione con la 1a Regata Nazionale disputatasi con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo a Marina degli Aregai. La manifestazione, valida per la Ranking List nazionale della classe I Coppa ...

AU Optronics sVela un nuovo display da 6 - 2 pollici con foro più piccolo di quello di Honor V20 : AU Optronics ha svelato un altro schermo LTPS con foro con diagonale da 6,2 pollici e aspect ratio in 21:9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo AU Optronics svela un nuovo display da 6,2 pollici con foro più piccolo di quello di Honor V20 proviene da TuttoAndroid.

La Porta Rossa 2 - sVelata la natura della Fenice : anticipazioni mercoledì 6 marzo : Quarto appuntamento con la seconda stagione de La Porta Rossa, la serie crime che strizza l’occhio anche al fantastico e al soprannaturale ideata e scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. mercoledì 6 marzo, su Rai2, a partire dalle 21.25 vanno infatti in onda il settimo e l’ottavo episodio, sempre con Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliastro, sempre decisamente morto ma, al contempo, piuttosto attivo. Al suo fianco ...

Fra Belen Rodriguez e Corona volano gli stracci - Venditti riVela : «Da piccolo venivo bullizzato» : Avevano sempre parlato bene l'uno dell'altra, lui anzi aveva svelato di voler tornare con lei. Ci voleva l'affaire Riccardo Fogli per far volare gli stracci fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Dopo ...

Lamborghini Huracán - SVelata la serie speciale Super Trofeo Evo Collector : A margine del Salone di Ginevra la Lamborghini ha scelto la sede della maison d'alta orologeria Manufacture Roger Dubuis nella città svizzera per presentare in un evento riservato la Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019.La livrea dedicata al partner Roger Dubuis. Si tratta del modello da competizione, che abbiamo già testato in anteprima, sviluppato dalla Lamborghini Squadra Corse per il monomarca della Casa e adotta in questa ...

La Porta Rossa 2 - sVelata la natura della Fenice : anticipazioni mercoledì 6 marzo : Quarto appuntamento con la seconda stagione de La Porta Rossa, la serie crime che strizza l’occhio anche al fantastico e al soprannaturale ideata e scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. mercoledì 6 marzo, su Rai2, a partire dalle 21.25 vanno infatti in onda il settimo e l’ottavo episodio, sempre con Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliastro, sempre decisamente morto ma, al contempo, piuttosto attivo. Al suo fianco ...

Chì è di scena : a Roma Il principio di Archimede - Milano - Macbetto - - Modena - Aristotele invita Velázquez a colazione e gli prepara uova.. - : Il progetto, che si sviluppa nell'arco di un triennio, si centra sulla relazione che intercorre tra una visione del mondo e le forme culturali attraverso cui essa si manifesta. Il primo anno, con ...

Paola Caruso ha partorito : è nato il figlio Michele Nicola. Lo ha riVelato Simona Ventura su Instagram : Paola Caruso è diventata mamma, è nato il figlio Michele Nicola. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. A dare il lieto annuncio, Simona Ventura con un tenero post su Instagram. La...

Paola Caruso ha partorito : è nato il figlio Michele Nicola. Lo ha riVelato Simona Ventura su Instagram : Paola Caruso è diventata mamma, è nato il figlio Michele Nicola. A dare il lieto annuncio, Simona Ventura con un tenero post su Instagram. La conduttrice ha postato una foto che la vede...

Paola Caruso ha partorito : è nato Michele Nicola. Lo ha riVelato Simona Ventura su Instagram : Paola Caruso è diventata mamma, è nato Michele Nicola. A dare il lieto annuncio, Simona Ventura con un tenero post su Instagram. La conduttrice ha postato una foto che la vede ritratta...

Kean riVela : “Il mio obiettivo? Eccolo - prima o poi arriverà” : Moise Kean compie 19 anni e, intervistato ai microfoni di “Jtv” ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul proseguimento della stagione e sul suo prossimo futuro in bianconero. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco i tempi di recupero Kean: “Lavoro sodo per raggiungere il mio obiettivo” Moise Kean ha così dichiarato: […] More