Vaccini | militare contrae epatite | risarcimento da 3 milioni di euro dal Ministero della

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il tribunale di Catania ha condannato ilSalute aldanni nei confronti di unche ha contratto l’cronica durante le vaccinazioni precedenti alla partenza per una missione all’estero.Secondo l’avvocato Silvio Vignera, difensoreparte ricorrente, ilcomplessivo ammonterebbe a circa 3di. La relazione prodotta dal consulente del giudice non mette in dubbio la sicurezza del vaccino, ma la tecnica di somministrazione plurima in tempi ristretti e senza adeguati controlli medici.L'articoloda 3didalSalute Meteo Web.

