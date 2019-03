Vaccini | il Ministero sul militare con l’epatite | “Risarcimento di 107mila euro”

Vaccini : militare contrae epatite - risarcimento da 3 milioni di euro dal Ministero della Salute : Il tribunale di Catania ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento danni nei confronti di un militare che ha contratto l’epatite cronica durante le vaccinazioni precedenti alla partenza per una missione all’estero. Secondo l’avvocato Silvio Vignera, difensore della parte ricorrente, il risarcimento complessivo ammonterebbe a circa 3 milioni di euro. La relazione prodotta dal consulente del giudice non mette in ...

Vaccini - nessuna proroga dal Ministero : certificati entro il 10 marzo : L'Ordine dei Medici avverte: 'Si rispetti la scienza' Scadenza il 10 marzo per le vaccinazioni obbligatorie. Cosa fare Salvini No Vax: 'Subito un decreto per tenere a scuola i bambini non vaccinati' ...

Vaccini : dal 10 marzo tutti in regola - nessuna deroga dal Ministero della Salute : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiesto alla ministra Giulia Grillo una deroga sotto forma di decreto legge. 'Non vogliamo bambini di serie B'

Vaccini : “free-vax” ricevuti al Ministero della Salute : “Ieri grazie all’azione di un gruppo di consiglieri comunali trentini del Movimento 5 stelle, abbiamo incontrato presso il Ministero della Salute il sottosegretario Armando Bartolazzi ed il professor Sciacchitano”. Lo scrive in un comunicato pubblicato su Facebook Corvelva, il Coordinamento regionale Veneto per la libertà delle Vaccinazioni. “Il consigliere comunale da cui è derivato l’incontro, Renzo Colpo, era ...

Vaccini obbligatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

