Vaccini | Burioni | “L’unica soluzione è immunizzarci tutti”

Vaccini - Burioni : “far entrare a scuola i bambini non vaccinati significa tenere fuori quelli che non si possono vaccinare - non possiamo garantire l’ignoranza” : Il Dott. Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, per commentare la lettera inviata dal vicepremier Matteo Salvini al Ministro Giulia Grillo per chiedere l’accesso a scuola per i bambini non vaccinati. Lettera Salvini per far accedere a scuola i bambini non vaccinati.“far entrare i bambini non ...