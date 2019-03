Va a C'è posta per te per chiedere scusa alla sua ex : lei chiude la busta - lui accoltella il nuovo fidanzato - Ultime Notizie Flash : Voleva chiedere scusa alla sua ex a C'è posta per te: lei non ha aperto la busta. Il ragazzo ha tentato di uccidere il suo nuovo fidanzato

"In piazza per il clima? No - vado a scuola". Claudio Borghi twitta orgoglioso la risposta del figlio e risponde a un utente : "Risparmiami i moralismi" : Non tutti hanno deciso di raccogliere l'invito di Greta Thunberg e scendere in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici. Tra i ragazzi che hanno scelto di andare regolarmente a scuola c'è anche il figlio del senatore Claudio Borghi. È il politico leghista a raccontare l'episodio familiare su Twitter. "Vedo mio figlio uscire con la cartella e gli faccio: «oggi non vai a fare la manifestazione?»" scrive il ...

C’è posta per te 2019 : ospiti e anticipazioni del 16 marzo 2019 : C’è posta per te 2019: ospiti e anticipazioni del 16 marzo 2019 Sarà strano nelle prossime settimane non vedereC’è posta per te. L’ultima puntata del people show condotto da Maria De Fillippi andrà in onda il 16 marzo 2019 alle 21.20 su Canale 5. La ventiduesima edizione del programma giunge così al suo ultimo appuntamento e già fa sentire la sua mancanza. Anche questa stagione ha ottenuto un grande successo nella gara ...

Accoltellò il rivale in amore dopo un rifiuto della sua ex a "C’è posta per te" : condannato a 8 anni : Prima il tentativo di scuse alla sua ex ragazza nel corso della trasmissione "C'è posta per te", poi il gesto insano: il tentativo di togliere la vita al nuovo fidanzato della giovane, per cui oggi viene giudicato con condanna riformata in appello. Lo riporta Il Messaggero.Il fatto ebbe luogo nel gennaio 2016 a Napoli: l'aggressore, Emanuele Colurcio, aveva 22 anni quando decise di scagliarsi con un coltello contro Domenico Di Matteo, ...

Vecchi buoni postali - doccia fredda per i titolari : Una sentenza ha stabilito che lo Stato può modificare retroattivamente i tassi di interesse dei buoni sottoscritti prima del...

Affigge foto gigante con la nuova moglie sul grattacielo per vendicarsi dell'ex. La risposta di lei è da manuale : Una rivincita da manuale sulla ex moglie, quella del miliardario Harry Macklowe che, a New York, ha deciso di tappezzare un grattacielo con la sua foto in compagnia della seconda moglie. Stando a quanto riporta il New York Times, dopo due lunghi e costosi anni di battaglia legale, l'82enne magnate delle costruzioni ha finalmente ottenuto il divorzio dal vice-presidente del Guggenheim Museum Linda Mack, provvedendo subito a risposarsi con quella ...

Isee 2019 : conto corrente e libretto postale - pene per falsa dichiarazione : Isee 2019: conto corrente e libretto postale, pene per falsa dichiarazione Condanne per falsa dichiarazione Isee, quali possono arrivare La sigla Isee sta per Indicatore Situazione Economica Equivalente. Cosa è? Una dichiarazione sostitutiva che indica il valore della situazione economica dell’ intero nucleo familiare. L’ Isee è da calcolare e presentare ogni anno per accedere a forme di agevolazioni fiscali. Infatti l’ ...

La Lazio a Virginia Raggi : «Nessuna proposta per il Flaminio» : Nuovo stadio Lazio – A seguito del botta e risposta tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, in merito alla possibilità da parte dei biancocelesti di portare avanti il progetto di un nuovo stadio, la società del presidente Claudio Lotito ha diramato un comunicato stampa. La Lazio pronta […] L'articolo La Lazio a Virginia Raggi: «Nessuna proposta per il Flaminio» è stato realizzato da Calcio ...

Rifiutato dalla ex a C'è posta per te - accoltellò il nuovo fidanzato di lei : condannato : Emanuele Colurcio all'epoca aveva 22 anni ed aveva deciso di rivolgersi a C'è posta per te per tentare di far pace con la sua ormai ex fidanzata. Era il 2016 quando Maria De Filippi ospitò in studio il ragazzo per provare a farlo riconciliare con la sua compagna. All'epoca, però,non ci fu nulla da fare perché la ragazza decise di chiudere la busta di C'è posta per te. Emanuele decise così di accoltellare il nuovo compagno di lei. Ieri è arrivata ...

Made in Italy - arriva la proposta di legge della Lega per tutelare i marchi storici : La Lega ha presentato una proposta di legge per tutelare i "marchi storici", ovvero quelli registrati da almeno 50 anni e Legati a uno specifico territorio. L'idea - nata dopo il caso Pernigotti - è quella di impedire a chiunque acquisisca l'azienda di chiudere la sede principale, pena l'impossibilità di utilizzare il marchio 'Made in Italy'.Continua a leggere

C'è posta per te - ultima puntata del 16 marzo : super ospite Julia Roberts : Sabato 16 marzo andrà in onda l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi, leader degli ascolti del sabato sera con oltre cinque milioni di spettatori a puntata. Grande attesa per l'ultimo appuntamento della stagione e dove, secondo le anticipazioni fornite dalle pagine social della trasmissione, vedremo un ospite d'eccezione. Attesa infatti nello studio della De Filippi il premio Oscar Julia Roberts, pronta a ...