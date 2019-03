Upas | puntate dal 18 al 22 marzo | Renato e Raffaele chiamano la polizia

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lunedì 18comincia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che vede al centro delle attenzioni il personaggio di Giulia. Quest'ultima deve fare i conti con le intenzioni di Manlio che vuole scatenare la sua furia nei confronti della madre di Niko accusata di essersi intromessa nelle faccende della famiglia Picardi. Le anticipazioni degli episodi che arriveranno fino a venerdì 22svelano che il colonnello non darà pace a Giulia rimanendo bloccato sul terrazzo con la donna in presenza di Franco e Jimmy.capiranno che l'unico modo per fermare la furia del padre di Susanna sia quella di chiamare la. Niko e Susanna vivranno ore di tensione dovute al difficile intervento cui è sottoposta Adele presa a botte dal marito. La donna ha dovuto lottare tra la vita e la morte ma la figlia è arrivata nel tempo giusto per ...

ApuntoM : @ItaliaVongole Beh ti mancano 5000 puntate.... #upas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni fino al 22 #marzo #upas - MarioDP82 : Dai ma quante puntate devono passare per la trasformazione di alex in pezzo di gnocca? #upas -