Uomini e Donne oggi | nuovo scontro tra Ivan e Andrea | Angela arrabbiata

Gossip Uomini e Donne : Ida Platano ha un ammiratore segreto? : Ida Platano riceve un regalo inaspettato dopo Uomini e Donne Ida Platano si è svegliata con il sorriso anche questa mattina. La dama di Brescia ieri ha ricevuto come sorpresa un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto (visibile in basso) con un messaggio carico d’affetto: “Fai la differenza. Resta così come sei. Tutta cuore. Un abbraccio. Vale”. Ida Platano ha un ammiratore segreto? La dama non ha svelato precisamente ...

Gemma Galgani rischia di lasciare Uomini e Donne? : Gemma Galgani fa parte di Uomini e Donne dagli esordi del dating show nella sua versione over: la dama non ha mai temuto di dimostrare i suoi sentimenti e di mettersi in gioco. Piuttosto, con il passare degli anni la presenza della torinese è divenuta una figura sempre più rilevante per la trasmissione: non a caso le registrazioni dedicate a cavalieri e dame si aprono sempre con uno spazio dedicato a lei, ai suoi sfoghi e spesso anche agli ...

Uomini e Donne : dopo le risse censurate la De Filippi potrebbe prendere serie decisioni : Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nel talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ne stanno accadendo davvero di tutti i colori. Le ultime registrazioni del trono over, infatti, sono state alquanto intense e particolari. Due esponenti del parterre maschile hanno dato luogo ad una discussione così accesa da sfiorare la rissa. Tale avvenimento è stato censurato dalla padrona di casa che ha deciso di non mandare in onda ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Platano ama ancora Guarnieri e minaccia di abbandonare : Si è tenuta mercoledì 13 marzo l'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over e ai suoi protagonisti. In essa erano molto attesi i possibili sviluppi riguardanti Gemma Galgani e Rocco Fredella, dopo la rottura e le polemiche successive alla sorpresa al castello. Sebbene in passato dama e cavaliere si siano resi protagonisti di veloci inversioni di rotta, con litigi e successive riappacificazioni, questa volta il ritorno di ...

Anticipazioni Uomini e donne : sono nate tre nuove coppie - tra loro anche David e Cristina : Il Trono Over sta facendo molto discutere nelle ultime settimane, soprattutto a causa di alcuni gesti plateali che hanno mandato su tutte le furie il pubblico da casa e Maria De Filippi. Impossibile non segnalare il ceffone che Roberta Di Padua ha dato a Riccardo Guarnieri nelle puntate trasmesse su Canale 5 a inizio settimana o la lite che ha reso necessario l'intervento del buttafuori (e che, con tutta probabilità, verrà censurata nei prossimi ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ivan stuzzica Andrea - Angela furiosa : Uomini e Donne: Ivan Gonzalez lancia una frecciata ad Andrea Zelletta Le Anticipazioni di Uomini e Donne della puntata odierna del Trono Classico svelano che ci saranno ritorni importanti. Ivan Gonzalez metterà piede di nuovo nel salotto rosa di Canale5 dopo la scelta nel castello, mentre Angela Nasti si infurierà. Il tronista spagnolo in puntata non si limiterà a elogiare Sonia, la ragazza che ha scelto, ma lancerà una frecciata ad Andrea ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Ivan felice con Sonia - Natalia torna per Zelletta : Va in onda oggi 15 marzo su Canale 5 l'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In essa, proprio come accaduto ieri con il ritorno di Teresa Langella, vecchi e nuovi protagonisti del programma saranno presenti in studio per parlare degli sviluppi delle loro frequentazioni: insieme ai nuovi tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, si rivedrà una coppia che solo qualche settimana ha conquistato il ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Incredibile! Ida Platano Spiazza Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina accusa Gemma e dà ragione a Rocco. Riccardo Guarnieri esce con una nuova dama! Ida Platano interviene con una notizia scioccante! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani accusa Rocco Fredella di averla presa in giro! Tina litiga furiosamente con lei! David esce dal programma con Cristina! Presso gli studi Titanus di Roma in queste ore si sono tenute le nuove ed emozionanti registrazioni di Uomini ...

Uomini e Donne - chi è Alessandro Angelucci (VIDEO) : Tra i tanti corteggiatori che oggi sono entrati nello studio di Uomini e Donne in occasione del trono classico, per le due neo troniste Giulia Cavaglia e Angela Nasti arriva un studio anche un giovane 24enne di nome Alessandro. Sin qui nulla di strano, se non fosse che il ragazzo ha un cognome che per la trasmissione di Canale 5 non è nuovo: Angelucci.Alessandro, infatti, è il fratello minore di Salvatore Angelucci, ex tentatore di Vero ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : "Vittorio Parigini? Mi scrive ma non ho mai risposto..." : Nilufar Addati, l'ex tronista della scorsa edizione di Uomini e Donne ed ex concorrente della prima edizione di Temptation Island Vip, ha chiuso la sua storia con Giordano Mazzocchi, il corteggiatore scelto al termine del suo percorso sul trono del programma di Canale 5.E i gossip e le indiscrezioni riguardanti la vita sentimentale della 20enne napoletana di origini iraniane sono inevitabilmente partiti, sia per quanto riguarda un ...

Teresa Langella si sfoga dopo la puntata di Uomini e Donne di oggi : Uomini e Donne oggi: Teresa Langella rompe il silenzio dopo la puntata oggi è andata in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stato un nuovo confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Un confronto che non ha portato a grandi sviluppi. La ragione? Praticamente la ex tronista ha rivelato oggi in puntata di non credere alla buona fede di Andrea, non riuscendo quindi a perdonarlo. Ma ...

Uomini e Donne news - Teresa incontra Luca Daffrè : la reazione : Uomini e Donne news: Luca Daffrè conosce Angela Nasti e Giulia Cavaglia, la reazione di Teresa Langella Teresa Langella incontra Luca Daffrè a distanza di molto tempo. A Uomini e Donne, dopo essersi fatto conoscere come tentatore a Temptation Island, è approdato proprio per conoscere l’ex tronista. Ad un certo punto del suo percorso all’interno […] L'articolo Uomini e Donne news, Teresa incontra Luca Daffrè: la reazione ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi dubbiosa : Gemma Galgani rischierebbe il posto (RUMORS) : Cosa sta succedendo a Gemma Galgani? Nell'ultimo periodo, infatti, la protagonista assoluta del Trono Over sembra aver perso gran parte dei consensi per il comportamento che sta avendo con Rocco Fredella. Dopo aver rifiutato la proposta del cavaliere di fidanzarsi in una location da sogno, la dama di Uomini e Donne è stata attaccata da molti telespettatori, che la accusano di stare in tv solo per visibilità e non per cercare il vero amore. ...