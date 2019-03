Una nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina Messaggio di Pechino per Washington?

Katy Perry è disponibile a collaborare con Taylor Swift in Una nuova canzone : Lo ha dichiarato lei stessa The post Katy Perry è disponibile a collaborare con Taylor Swift in una nuova canzone appeared first on News Mtv Italia.

Facebook aggiunge Una nuova scheda dedicata ai giochi : Il team di Facebook ha annunciato nelle scorse ore che sta introducendo una scheda "Facebook Gaming". Scopriamo insieme come funziona e cosa offre L'articolo Facebook aggiunge una nuova scheda dedicata ai giochi proviene da TuttoAndroid.

Strage in Nuova Zelanda - attacco in due moschee : decine di morti e feriti. Fermati tre uomini e Una donna : Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere del venerdì. I morti sarebbero almeno una quarantina. Ma il numero delle vittime è in costante crescita. Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini e una donna. Il commissario di polizia neozelandese Mike Bush, durante una conferenza stampa, ha detto che son...

Netflix cancella One Day at a Time - gli showrunner cercano Una nuova casa (aiutati da Lin-Manuel Miranda) : Un nuovo caso-cancellazione sta per scoppiare in casa Netflix, che ha appena annunciato di non aver rinnovato One Day at the Time, l'acclamato remake della popolare sit-com andata in onda dal 1974 al 1985 sulla Cbs. Una conferma delle voci che circolavano da qualche settimana, con la piattaforma streaming che ha motivato la sua decisione facendo riferimento ai bassi numeri di visualizzazione.We’ve made the very difficult decision not to ...

Razer presenta Una nuova gamma di periferiche per i gamer attenti al budget : Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia tre nuove periferiche da gioco che vanno ad ampliare ulteriormente la propria gamma di prodotti di successo. La tastiera BlackWidow, le cuffie Kraken e il mouse Basilisk Essential sono device dal rapporto qualità/prezzo eccellente, in grado di offrire tutto ciò di cui un gamer ha veramente bisogno.Razer BlackWidow è la new entry nella famiglia di tastiere più vendute dall'azienda. Dotata di ...

Mbappè-Juventus - Paratici fa sognare i tifosi : c’è Una nuova conferma : MBAPPè JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Fabio Paratici sarebbe stato assediato dai tifosi della Juventus dopo la clamorosa rimonta dei bianconeri nei confronti dell’Atletico Madrid. Un assedio figlio di una richiesta ben precisa da parte del popolo biancore: Mbappè. Di fatto, la richiesta dei tifosi della Juventus sarebbe chiare e lampante. A confermare […] More

Anticipazioni Trono Over : è nata Una nuova coppia - le accuse di Gemma : Trono Over Anticipazioni: Gemma accusa Rocco, David innamorato di Cristina Il 13 Marzo 2019 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Come sempre si è partiti da Gemma. Il Vicolo delle News racconta che la dama è tornata a parlare della sorpresa al castello ricevuta da Rocco. Secondo la […] L'articolo Anticipazioni Trono Over: è nata una nuova coppia, le accuse di Gemma proviene da Gossip e Tv.

MotoGP - Aleix Espargaró pronto per Una nuova sfida in mountain bike : Una carriera parallela a quella nel mondo delle moto, visto che Aleix predilige il road racing con la MotoGP e il fuori strada con la mountain bike. E dopo questa corsa, via ancora di corsa, ma in ...

Alle porte Una nuova era di esplorazione della Luna - rampa di lancio per Marte : Una nuova era di esplorazione della Luna è Alle porte. Mentre continua il lavoro della Nasa per la realizzazione del Lunar Gateway, futuro avamposto in orbita cisLunare, arrivano le nuove proposte per lo sviluppo di tecnologie necessarie alla riconquista del nostro satellite. Potenti, veloci e multifunzionali: sono queste le caratteristiche richieste ai progetti che hanno risposto al programma DALI, un bando dell’agenzia statunitense per lo ...