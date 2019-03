Una mostra tutta dedicata alle bolle di sapone nella storia dell' arte A Perugia

Huawei P30 Pro si mostra in Una versione rosso fuoco e avrà un sensore ad infrarossi : Nelle scorse ore sono apparse nuove immagini di una variante rosso fuoco di Huawei P30 Pro, uno degli smartphone che saranno presentati il 26 marzo L'articolo Huawei P30 Pro si mostra in una versione rosso fuoco e avrà un sensore ad infrarossi proviene da TuttoAndroid.

Leonardo da Vinci protagonista alle Scuderie del Quirinale con Una mostra sulle sue indagini scientifiche : La scienza prima della scienza , organizzata assieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano: obiettivo dell'esposizione è indagare l'...

A Palazzo Reale va in scena 'Il meraviglioso mondo della natura' - Una mostra tra arte - mito e scienza : ... l'"Historia plantarum" della Biblioteca Casanatense di Roma, ricco di centinaia di illustrazioni tratte dal mondo delle piante e degli animali. Una pagina del codice, con l'immagine di un gatto, è ...

PALAZZO REALE VA IN SCENA "IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA" - Una mostra TRA ARTE - MITO E SCIENZA : L'originale progetto espositivo, promosso e prodotto dal Comune di Milano-Cultura, PALAZZO REALE e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, coniuga ARTE e SCIENZA sotto il comune denominatore DELLA natura, ...

Come nasce Una borsa Hermès? I segreti degli artigiani in mostra all'Ara Pacis di Roma : E' un mondo di eccellenze e bellezza, una sorta di festival dell'artigianato della storica maison che dopo aver fatto il giro del mondo ora è a Roma fino al 16 marzo. L'idea è di condividere con il ...

Google sta testando Una barra degli strumenti in basso per mostrare le schede in Chrome Canary : Il team di XDA ha individuato una riprogettazione della barra degli strumenti di Google Chrome che mostra le schede in basso per passare facilmente da una all'altra. Toccando l'icona per espanderla, viene visualizzato il nuovo layout con le miniature delle schede disposte a griglia, con la possibilità di aggiungere una nuova scheda toccando l'apposito pulsante. L'articolo Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le ...

Verso Dante 2021. A Firenze Una mostra diffusa : tra Paradiso dantesco e antica Persia : Rendering Maschera Dante courtesy Tannaz Lahiji In attesa del 2021, quando Firenze sarà al centro del mondo per le celebrazioni dei 700 anni dalla sua morte, un progetto molto articolato e su più sedi ne anticipa l'anniversario con una riflessione che intreccia storia e vissuto personale. Si tratta ...

Alla mostra su Verrocchio anche Una 'nuova' opera di Leonardo da Vinci : I due storici dell'arte hanno selezionato oltre 120 opere tra dipinti, sculture e disegni, con prestiti provenienti da oltre settanta tra i più importanti musei e collezioni private del mondo. «...

Corrado Formigli mostra in tv le carceri in Libia : "Immagini sconvolgenti. Una strage silenziosa in un luogo perduto" : Guardate quelle immagini, ascoltate quelle testimonianze. Sono un contributo straordinario alla ricerca della verità. Una verità scomoda, angosciante, che chiama in causa l'Europa, l'Italia, indifferenti se non complici. L'inchiesta di Piazza Pulita sui gironi infernali dei lager libici (in onda nella puntata di stasera), rappresenta un documento di straordinaria efficacia perché per la prima volta escono da quelle carceri ...

Mostra di gioielli in cera persa intitolata “Una FAVOLA IN CERA” : Nuove attività in arrivo presso la Biblioteca comunale V. COLONNA. L’Associazione Accademia delle Arti dei Castelli Romani , che supporta il personale addetto nella gestione della struttura in virtù di una convenzione in atto con il Comune di Marino, ha programmato una serie di Corsi e attività a partire dal mese di Marzo 2019. Sabato 16 Marzo 2019 si terrà una Mostra di gioielli in cera persa intitolata “UNA FAVOLA IN cera” ...

L'ultimo saluto a Gigi Masini : 'Una persona umile - ha dimostrato attenzione e cura per ciascuno di noi' : In tanti hanno voluto salutarlo nel giorno di 'esodo da questo mondo', come ha detto il vescovo monsignor Gianni Ambrosio celebrando il funerale del diacono di Fiorenzuola Luigi Masini. Nel ...

Soffrirà - muterà - ma la Terra non scomparirà. Una mostra a Milano : Per "invertire la marcia" del riscaldamento del pianeta ed evitare che nel futuro cessino le condizioni per la vita umana sulla Terra occorrerà adottare "misure senza precedenti". Lo ha constatato, presentando la mostra "Capire il cambiamento climatico" al Museo di Storia Naturale di Milano, il presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli. "Viviamo in un momento cruciale della storia dell'umanità, l'Antropocene, in ...

Fabrizio Corona a Belen Rodriguez : "Mostra Una vita che non vive" (video) : Fabrizio Corona, poche ore fa, ha risposto a tono, attraverso alcune dichiarazioni video (e non solo), a Belen Rodriguez, rea di aver dimostrato la propria vicinanza a Riccardo Fogli nell'affaire che coinvolge l'amico Giampaolo Celli, presunto amante di Karin Trentini:prosegui la letturaFabrizio Corona a Belen Rodriguez: "Mostra una vita che non vive" (video) pubblicato su Gossipblog.it 05 marzo 2019 15:24.

Ho visitato Una mostra sui manifesti dell’avanguardia e ho capito l’arte della politica : Oggi si ha la sensazione che la politica venga fatta soprattutto dagli annunci mediatici e dai post sui social network. Il contenuto è zero, la presa sull’opinione pubblica enorme. Una mostra in questi giorni a Roma, dedicata ai manifesti delle avanguardie artistiche del ‘900 (Manifesto, di Julian Rosenfeldt) mi ha dato l’idea di mettere in relazione tante affermazioni degli artisti di quei tempi lontani, che pensavano di cambiare il mondo, con ...