Una donna per il primo sbarco su Marte | il progetto della Nasa

Esplorazione spaziale - NASA : la prima impronta su Marte potrebbe essere di Una donna : Parlando del futuro dell’Esplorazione spaziale, l’amministratore capo della NASA, Jim Bridenstine, ha dichiarato a “ScienceFriday” che potrebbe essere di una donna la prima impronta umana su Marte, e al femminile anche il ritorno sulla Luna. “Non vediamo l’ora di vedere la prima donna sulla Luna“, ha aggiunto Bridenstine. Nell’intervista l’amministratore ha ricordato anche tra pochi giorni è ...

Marte - la Nasa vuole Una donna per il primo sbarco sul Pianeta Rosso : Potrebbe essere di una donna la prima impronta umana su Marte, e al femminile anche il ritorno sulla Luna. Lo ha detto l amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine, parlando del futuro dell ...

Torino - investe Una donna e il figlio poi fugge : caccia al pirata : Una donna con suo figlio sono stati investiti questa mattina in via Sansovino all'angolo con corso Molise. L'auto che li ha travolti si è allontanata senza soccorrerli. È successo intorni alle 9.45. ...

Strage in Nuova Zelanda - attacco in due moschee. Fermati tre uomini e Una donna : Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere del venerdì. I morti sarebbero almeno una quarantina, stando a quanto confermato dalla premier, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Una ventina i feriti. Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini e una donna. Il commissario di polizia neozeland...

Strage in Nuova Zelanda - attacco in due moschee : decine di morti e feriti. Fermati tre uomini e Una donna : Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere del venerdì. I morti sarebbero almeno una quarantina. Ma il numero delle vittime è in costante crescita. Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini e una donna. Il commissario di polizia neozelandese Mike Bush, durante una conferenza stampa, ha detto che son...

Parma : Una donna ha subito sette mesi di violenze da parte del compagno : Dopo sette mesi di continui abusi, minacce e vessazioni da parte del compagno, una donna emiliana avrebbe persino tentato di togliersi la vita. La terribile notizia arriva da Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma: la vittima, che aveva intrapreso da poco una relazione sentimentale con l'uomo, pare che da sette mesi fosse oggetto di ripetute violenze. L'ultima aggressione, avvenuta circa due giorni fa all'interno della sua abitazione, ha ...

Nuova Zelanda - attacco in due moschee : decine di morti e feriti. Fermati tre uomini e Una donna : Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere del venerdì. I morti sarebbero decine: 27 secondo i media locali ma la polizia non conferma perché sta ancora identificando le vittime. Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini e una donna. Il commissario di polizia neozelandese Mike Bush, durante una conf...

Stefano Bettarini a l’Isola - parla Nicoletta Larini : “Arriverà in fondo - Simona? Una grande donna” : Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi, parla Nicoletta Larini: “Arriverà fino in fondo” Nicoletta Larini è senza ombra di dubbio la fan numero uno di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi. La fidanzata del naufrago, tutti i lunedì sera, è sempre stata presente alle dirette del reality, supportando e facendo il tifo per il suo amore […] L'articolo Stefano Bettarini a l’Isola, parla Nicoletta Larini: ...

Napoli - funerali di Fortuna uccisa dal marito - il prete : 'Chi picchia Una donna è str....' : Non ha usato giri di parole don Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria al Rione Sanità di Napoli dove ieri si sono celebrati i funerali di Fortuna Bellisario. La 36enne mamma di tre bambini, è stata uccisa di botte giovedì scorso, alla vigilia della festa delle donne, dal marito, reo confesso, nella loro casa a Miano, quartiere di Napoli. Don Antonio durante l'omelia funebre ha detto che "chi picchia una donna è uno str..". Il ...

ASM - A POLICORO Una donna DI 104 ANNI OPERATA AL FEMORE : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca TORNA A POTENZA L'INIZIATIVA DI STARTUP EUROPE 3 giorni ago ASCOLTA RSC Avviso Pubblicità ...

Vicenza - caccia ai banditi che hanno ucciso Una donna ieri : Tentativo di rapina finito in tragedia, la signora era con la nipote e avevano prelevato al bancomat. Tirata via dalla sua auto e travolta

Johnson & Johnson dovrà pagare 29 milioni di dollari di danni a Una donna che ha avuto il cancro dopo aver usato prodotti della società : Johnson & Johnson –la multinazionale statunitense che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale – dovrà risarcire con 29 milioni di dollari una donna che ha avuto il cancro per via dell’asbesto (amianto) contenuto nei prodotti dell’azienda

Funerali di Fortuna - la rabbia di don Antonio : «Chi picchia Una donna è uno stronzo - l'amore non porta lividi» : Don Antonio Loffredo, parroco al Rione Sanità di Napoli: la frase chi dà anche un solo schiaffo a una donna è uno stronzo, è uscita di pancia oppure era...

Funerali di Fortuna - la rabbia di Don Antonio : «Chi picchia Una donna è uno stronzo - l'amore non porta lividi» : Don Antonio Loffredo, parroco al Rione Sanità di Napoli: la frase chi dà anche un solo schiaffo a una donna è uno stronzo, è uscita di pancia oppure era...