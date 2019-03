Un ‘souvenir’ dalla Luna | ha aspettato ben 50 anni per essere aperto

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Saranno tolti a breve i sigilli ai tre campioni di rocceri prelevati ben 50fa, durante le missioni Apollo, che da allora erano stati conservati lontano dall’atmosfera terrestre in celle frigorifere e che non erano mai stati toccati prima d’ora.“I campioni prelevati sono un investimento per il futuro“, commenta Lori Glaze, vicedirettore della Divisione di Scienza Planetaria della NASA a Washington. “Questi sono stati deliberatamente tenuti da parte per poter sfruttare le tecnologie ben più avanzate di oggi e rispondere a domande che non sapevamo neanche di dover porre“.Adesso i campioni sono stati assegnati a 9 gruppi di ricerca, che avranno la fortuna di poter analizzare le rocce del nostro satellite. Alcuni andranno alla ricerca di minuscole perline di vetro che si formano durante le eruzioni vulcaniche, piccole “capsule del ...

