tvsoap

(Di venerdì 15 marzo 2019)Notevoli picchi di ascolto in questi giorni per Unal, che ha raggiunto nella puntata del 13 marzo 2.258.000 telespettatori, con uno share dell’8,72%. È una fase particolarmente “adrenalinica” per la soap partenopea di Rai 3, che in questi giorni vede protagonista la fase finale della trama sulle violenze domestiche messe in opera da Manlio Picardi (Paolo Scalondro).Presto questa storia sarà archiviata ma lascerà uno strascico notevole nelle vite dei personaggi coinvolti, di cui vi riparleremo. Intanto però vi anticipiamo che tra qualche giorno i riflettori torneranno ad essere puntati su una vicenda assente da un po’: quella dei non facili studenti del professor Enrico Scaglione (Emanuele Barresi), con i quali ha avuto a che fareSaviani (Alberto Rossi).Unalspoiler: la trama degli studenti di Scaglione si fa decisamente ...

Glinformati : Un posto al sole anticipazioni: MICHELE e ROSSELLA in pericolo? - GLI INFORMATI - - zazoomnews : Un posto al sole puntate prossima settimana: un intervento delicato - #posto #puntate #prossima #settimana: -