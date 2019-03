Umberto Eco | libri | frasi e figli Chi è l’autore de Il nome della rosa

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)Eco:. Chi ède IlVita privataEco e chi è La serie kolossal in onda sulla Rai Ilriporta in auge la figuraEco, compianto autore dell’omonimo romanzo.Eco: un profilo difficile da inquadrarede Ilè stato uno degli intellettuali italiani più importanti e influentiseconda metà del Novecento. È difficile inquadrare la personalità poliedrica di Eco in una definizione rigida. Filosofo e semiologo, scrittore e traduttore, professore: si potrebbe continuare ancora a lungo con l’elenco di tutte le categorie in cui è possibile inserirlo senza però essere mai esaustivi.Nato ad Alessandria nel 1934, si laureò in Filosofia a Torino nel 1954. Nello stesso anno entrò in Rai, allora alla ricerca di giovani talenti in grado di “svecchiare” i programmi. Lasciò ...

sole24ore : Le dotte note di Umberto Eco sulla serie tv «Il nome della rosa» - DistantInsieme : RT @LorenzinaMoro: Per me l'uomo colto è colui che sa dove andare a cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli ser… - kozinsky17 : RT @yenisey74: Rita Pavone chiarisce che lei è quella a cui Umberto Eco nel libro 'Il nome della rosa' dedicò 7 pagine. Chissà se era que… -