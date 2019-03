Ultime Notizie Roma del 15-03-2019 ore 15 | 10

Va a C'è posta per te per chiedere scusa alla sua ex : lei chiude la busta - lui accoltella il nuovo fidanzato - Ultime Notizie Flash : Voleva chiedere scusa alla sua ex a C'è posta per te: lei non ha aperto la busta. Il ragazzo ha tentato di uccidere il suo nuovo fidanzato

Ultime Notizie Roma del 15-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in Roberta Frascarelli il presunto assassino di Antonino Lupo 53 anni del figlio Giacomo di 19 anni uccisa ieri sera a colpi Darma da fuoco nel quartiere Zen di Palermo che l’uomo si è presentato ai Carabinieri accompagnato da un avvocato si tratta di Giovanni Colombo 27 anni con diversi precedenti penali Quando è nato nel febbraio scorso a 2 anni per rissa nell’ambito del ...

Ultime Notizie Roma del 15-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli sarebbero almeno 49 vittime e 20 feriti Nuova Zelanda in seguito alle sparatorie venute oggi in due mosche i quattro persone sono stati fin’ora state disinnescate anche alcuni un Ventotene australiano ha rivendicato l’attacco con motivazioni anti-immigrati la Premiere ne parla di uno dei giorni più bui per il paese la polizia neozelandese rende Noto di aver ...

Ultime Notizie Roma del 15-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sarebbero almeno 40 le vittime 20 feriti Nuova Zelanda in seguito agli attacchi avvenuti in due moschee i quattro persone sono state finora arrestata disinnescati anche alcune un ventottenne australiano ha rivendicato l’attacco con motivazioni Anzi immigrati la premier parla di uno dei giorni più bui per il paese la polizia neozelandese rende Noto di ...

Governo Ultime Notizie : F35 - Salvini “ravvedimento o rallentamento un danno” : Governo ultime notizie: F35, Salvini “ravvedimento o rallentamento un danno”. Dopo l’affaire Tav un nuovo argomento rischia di compromettere l’equilibrio della maggioranza gialloverde. Le ultime notizie dal Governo parlano di un possibile nuovo scontro tra i due azionisti dell’esecutivo. Ancora una volta ad essere messo in discussione sarebbe uno dei cavalli di battaglia storici del M5S: l’acquisto degli ...

Ultime Notizie Roma del 15-03-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale e venerdì 15 marzo Buongiorno da Francesco Vitale l’isola parte del mondo oggi non andranno a scuola e manifesteranno per sostenere la battaglia ambientalista dell’attivista sedicenne svedese Greta thunberg per lei è stato anche proposto il Nobel per la pace negli Stati Uniti la protesta anche una zampa dopo il suo strappa gli accordi di Parigi sul clima oltre 180 Le Piazze coinvolte in Italia ci ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : L'Aquila - si dimette il sindaco - 15 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, venerdì 15 marzo 2019: a L'Aquila si dimette il sindaco Biondi. Continua lo psicodramma Brexit. F-35, il Governo frena.

Ultime Notizie Roma del 15-03-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale e venerdì 15 marzo Buongiorno da Francesco Vitale di ogni parte del mondo oggi non andranno a scuola e manifesteranno per sostenere la battaglia ambientalista dell’attivista sedicenne svedese Greta thunberg per lei è stato anche proposto il Nobel per la pace degli Stati Uniti la festa in fila Trump dopo il suo strappa gli accordi di Parigi sul clima oltre 180 Le Piazze coinvolte in Italia ci sarebbero diversi ...

Ultime Notizie Roma del 14-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno in apertura parliamo della nomination al premio Nobel della Pace la tennista TV Channel vedere Greta thunberg promotrice delle marce di domani per il clima in tutta Europa proposta quindi per il riconoscimento da parlamentare per il suo impegno contro la crisi climatica riscaldamento globale non c’è più tempo anche gli adulti ...

Ultime Notizie Roma del 14-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno parliamo della brexit in apertura perché all’indomani della bocciatura parlamentari di Londra di una uscita estrema è forte il Presidente del Consiglio Europeo che fa sapere che chiederà ai 27 membri di a te la perdi per un estensione lunga il Regno Unito per registrare un ripensare la propria strategia apertura anche ...