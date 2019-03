Ufficiali il nuovo titolo e la data d’uscita del film dei Soprano | il prequel della serie

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Lad'uscita deldeiè diventata finalmente ufficiale: semplicemente intitolato Newark, come la cittadina americana in cui è ambientato, ilcult di HBO arriva nelle sale americane il 25 settembre 2020, più di 13 anni dopo la messa in onda del finale in tv negli Stati Uniti.Resta da capire quale sarà la distribuzione dele se, magari entro la fine del 2020, arriverà anche in Italia, dove lafu trasmessa a partire dal 2001 prima da Canale5 e Italia1 e poi in replica da Rai4. Va ricordato che nel nostro Paese la saga dei mafiosifamiglianon ha mai preso davvero piede: nei primi anni Duemila, infatti, la storia del gangster italo-americano Tonydiviso tra il suo desiderio di famiglia e l'attività criminale efferata nel New Jersey, costretto dalla sua inquietudine ad andare segretamente in terapia, era forse troppo ...

