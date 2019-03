Ucraina | lo sfogo di Toto Cutugno | Sono proprio furioso

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) "Questa notizia mi ha fatto molto incazzare.. Cosa vuol dire questa storia? Ioun apolitico, mi piace solo fare musica. Non ho nulla a che fare con le vicende politiche né della Russia né dell'". Cosìha reagito alla notizia della richiesta di alcuni deputati ucraini di impedirgli l'accesso nel Paese come persona sgradita perché filorussa."Ma come si permettono di dire che io ho fatto dichiarazioni sulla Crimea? Io vado in questi Paesi da mezzo secolo, perché amano le mie canzoni. E basta", ha tuonato il cantante all'AdnKronos., come Al Bano, rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza nazionale. "Ho cantato in tute le 15 ex repubbliche sovietiche esempre stato accolto benissimo. Ho conosciuto tanti presidenti russi ma anche tre presidenti dell'. Spolo l'ultimo non conosco ancora. Ma lo voglio invitare al concerto del ...

