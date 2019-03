UBI Banca | AQR Capital Management amplia lo short selling

finanza.lastampa

(Di venerdì 15 marzo 2019) Dal 13 marzo, AQRha incrementato le vendite su UBIdall'1,40% all'1,57%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Nel frattempo, a ...

comilsoc : Trust in Life: con Ubi Banca 250mila euro per il “Dopo di noi” - VITAnonprofit : “Dopo di noi”, 250mila euro per realizzare i progetti - GuidoCisternino : RT @ilpuzzle_matera: Entriamo nel vivo degli argomenti con @GuidoCisternino Responsabile Terzo settore ed Economia Civile UBI BANCA @CittaE… -