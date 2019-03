Tv | accordo Sky-Fremantle-Syco | quattro anni per X-Factor

Sky - Freematle e Syco - accordo per nuove edizioni X Factor e Italia's Got Talent : Sky Italia ha firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e Syco Entertainment per X Factor e Italia’s Got Talent, due dei format internazionali di maggior successo nonché show di punta per i canali Sky Uno e TV8. L’accordo per X Factor è rinnovato per quattro nuove...

Al salottino Sky tutti d’accordo : il fallo di Meret c’è : Il piede a martello di Meret è un chiaro tentativo di colpire Ronaldo. tutti d’accordo nello studio Sky nel dopo partita, anche alla luce di quanto prevede il regolamento, mostrato ai telespettatori e letto. I dubbi iniziali di Marchegiani e Compagnoni sono fugati. L'articolo Al salottino Sky tutti d’accordo: il fallo di Meret c’è sembra essere il primo su ilNapolista.

Reddito di cittadinanza - accordo tra Inps e Caf per accogliere le domande - Sky TG24 - : Ai centri di assistenza fiscale andranno 10 euro più Iva a pratica. Si attiva così il terzo canale attraverso cui è possibile fare domanda, oltre al portale dedicato sul web e agli sportelli delle ...

Negozi chiusi la domenica : cosa prevede l'accordo Lega-M5s - Sky TG24 - : La maggioranza ha presentato il testo base della proposta di legge in commissione alla Camera. A scegliere le date saranno le regioni. Nelle zone turistiche le serrande resteranno alzate soprattutto ...

Brexit - ultime notizie : Juncker ribadisce che l'accordo non sarà rinegoziato - Sky TG24 - : Per il presidente della Commissione europea il voto di Westminster di ieri, che ha dato mandato a Theresa May di tornare a trattare con l'Europa sul cosiddetto backstop irlandese, è irricevibile. Ma ...

Champions League sulla Rai - nuovo accordo con Sky? : Mancano 14 giorni alla scelta Rai sulla Champions League: entro il 31 gennaio, infatti, l'Azienda deve decidere se esercitare l'opzione per la stagione 2019-2020 per una cifra che supera i 30 milioni. Opzione, questa, legata al contratto chiuso lo scorso anno con Sky che ha preso la Champions League per una cifra di 300 milioni a stagione per tre anni (900 milioni circa nel complesso) ed ha subappaltato a Rai la partita del mercoledì, ...

Sky : trovato accordo tra Chelsea e Milan per Higuain : Ritrova Sarri È un po’ il segreto di Pulcinella. Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l’annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a Speciale Calciomercato, informa dell’accordo che è stato trovato tra il Chelsea e la Juventus. Il Chelsea non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni – ...