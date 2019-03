Turismo digitale | cosa richiede l’utente al suo smartphone?

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) I nuovi e possibili scenari della industry delnon potranno prescindere da un fatto di estrema rilevanza: il mobile sta crescendo in maniera vertiginosa e cross generazionale.Facendo riferimento al solo mercato italiano, è possibile partire da alcuni dati evidenti: oggi sono oltre 86 milioni i contratti mobile, pari al 145% della popolazione, di cui 31 attivi su social media da mobile, con un 85% di utilizzo di Internet via mobile contro una media mondiale del 52% (fonti: GSMA Intelligence, Global Web Index ).È chiaro come in un contesto simile, lodivenga uno strumento di comunicazione, interazione e informazione imprescindibile per gli italiani, anche in viaggio.In occasione di TravelHashtag, evento romano dedicato alla travel experience in era, Wiko– il brand di telefonia portavoce della “democratizzazione”della tecnologia – ha estrapolato ...

