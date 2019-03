Tumori | l’allarme | “Solo metà delle italiane esegue regolarmente la mammografia”

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ancora troppo pocheaderiscono ai programmi di screening per il tumore del seno. Solo il 56%donne ha eseguito la mammografia, l’esame salvavita in grado di diagnosticare precocemente la malattia. La Lombardia è una regione virtuosa e presenta uno dei tassi d’adesione tra i più alti della Penisola (67% di aderenza). Ciononostante ancora una donna su tre non si sottopone agli screening.Un fenomeno che preoccupa, dal momento che la neoplasia ogni anno provoca ancora in tutta la Penisola oltre 12 mila decessi. E si registrano ancora forti differenze territoriali. L’allarme degli specialisti arriva dal convegno ‘Breast Journal Club. L’importanza della ricerca in oncologia’, che si conclude oggi a Cremona. Nel Mezzogiorno, dove l’adesione agli screening è inferiore rispetto al Settentrione, la sopravvivenza dal tumore è leggermente ...

