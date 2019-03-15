LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano forti rallentamenti fra i Via Fiorentini e Tor Cervara > G.R.A. #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 15-03-2019 ore 16:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2019 ore 16:30', su #spreaker… -
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANUALARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER Traffico E INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA INCIDENTE SU VIA DELLA BUFALOTTA, CODE ALTREZZA VIA CANBERRA, ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN CORSO VITTORIO EMAUNELE II TRA VICOLO SAVELLI E VIA DEI CARTARI VERSO IL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA SIAMO ALL’APPIO LATINO. STESSA SITUAZIONE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN CORSO VITTORIO EMAUNELE II TRA VICOLO SAVELLI E VIA DEI CARTARI VERSO IL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA SIAMO ALL’APPIO LATINO. STESSA SITUAZIONE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL MASCHERINO IN PROSSIMITA’ DI BORGO ANGELICO , SIAMO IN ZONA VATICANO. STESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TESTACCIO CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA ALDO MANUZIO. ED ANCORA PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEI ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL MASCHERINO IN PROSSIMITA’ DI BORGO ANGELICO , SIAMO IN ZONA VATICANO. STESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TESTACCIO CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA ALDO MANUZIO. ED ANCORA PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEI ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. PERMANGONO RALLENTAMENTI E CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULLA VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GREGIORIO XI , CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA , TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. PERMANGONO RALLENTAMENTI E CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULLA VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GREGIORIO XI , CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA , TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GREGIORIO XI , CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA. C’E’ MOLTO Traffico SULLA VIA CASSIA , CI SONO CODE TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma, PROSEGUENDO ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN DIREZIONE CENTRO. ANCORA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GREGIORIO XI ED IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN DIREZIONE CENTRO. ANCORA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GREGIORIO XI ED IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 07:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD PER UN INCIDENTE AL MOMENTO RISOLTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO ED IL RACCORDO VERSO Roma. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN DIREZIONE CENTRO. ANCORA UN ...
Traffico Roma del 15-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 15 MARZO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO ED IL RACCORDO VERSO Roma. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN DIREZIONE CENTRO. SI VIAGGIA ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMNTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA. SU PIAZZA DI PORTA SAN PAOLO DISAGI PER UN INCIDENTE: ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARRRGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TIBURTINO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 14-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ RomaGIOVEDI’ 14 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO BUON POMERIGGIO E BE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, IN CARREGGIATA INTERNA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL ...