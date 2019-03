Toto Cutugno ' non gradito' in Ucraina Lui sbotta | ' Sono incazzato e adesso temo qualche

Toto Cutugno e l Ucraina 'Deluso e arrabbiato da Uomo dell anno a persona non grata' : Un gruppo di deputati della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha chiesto con una lettera al capo dei servizi di sicurezza del Paese, Vasily Gritsak, di vietare l'ingresso nel territorio ucraino ...

Toto Cutugno come Al Bano : perché l'Ucraina vuole vietare loro l'accesso al paese : L'accusa per il cantante italiano è quella di sostenere "apertamente la politica di Putin" e "l'annessione della Crimea"

