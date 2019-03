Torna il Mondiale della Chiesa | a Roma la 13ª edizione della Clericus Cup

WRC2 - Fabio Andolfi Torna nel Mondiale Rally - ancora a bordo della Skoda Fabia R5 : ... sempre sulla Fabia R5, preparata però in quel contesto da RS Sport , e con a fianco per le note Simone Scattolin: già che c'era l'equipaggio si è preso pure la vittoria finale, pur ritrovandosi ...

Johnson Torna leader mondiale : Adesso è ufficiale. Sei mesi dopo l'ultima volta, Dustin Johnson torna sul trono mondiale del golf. Lo statunitense è il nuovo numero uno dell'Official world ranking. Il successo conquistato nel WGC ...

Ferrari veloce - ma... Quello che non Torna : un grosso dubbio in vista del Mondiale : La Ferrari è veloce ma si rompe. Per la terza giornata consecutiva negli ultimi test di Barcellona, la SF90 ha accusato problemi tecnici che non le hanno permesso di completare il programma prestabilito in pista. Se l' incidente di mercoledì di Sebastian Vettel è stato causato da un corpo estraneo c

Superbike - Mondiale 2021 : Torna il GP dell’Indonesia dopo oltre 20 anni : Una novità importante per quanto riguarda il Mondiale 2021 di Superbike. L’Indonesia tornerà ad ospitare un round iridato nella categoria delle derivate di serie dopo oltre 20 anni di assenza. Si gareggerà a Mandalika, sull’isola di Lombok, una delle zone a più alta densità turistica del gigantesco Paese asiatico, sede scelta ad hoc anche per questioni meramente economiche. Un ingresso importante che sicuramente vorrà garantire degli introiti al ...

Basket - Malagò : «L'Italia doveva Tornare al Mondiale - guardiamo a Tokyo 2020» : Così il presidente del CONI Giovanni Malagò ha festeggiato a caldo, intervistato su Sky Sport, la qualificazione al Mondiale dell'Italia dopo la vittoria sull'Ungheria. LE PAROLE DI PETRUCCI - " E' ...

Basket : Italia batte Ungheria - dopo 13 anni Torna al Mondiale : L'Italia batte l'Ungheria 75 a 41 all'undicesima giornata delle qualificazioni al Mondiale di Cina e dopo 13 anni di assenza torna nella massima competizione che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. La vittoria al palazzetto di Varese, qualifica gli azzurri di Sacchetti con un turno in anticipo: lunedì ultimo atto delle qualificazione ormai acquisita, in trasferta in Lituania.

Qualificazioni Cina 2019 – Digiuno finito - l’Italbasket asfalta l’Ungheria e Torna al Mondiale dopo 13 anni : La Nazionale di Sacchetti non lascia scampo agli ungheresi, prendendosi un successo che vale la qualificazione ai Mondiali in Cina Il Digiuno è finalmente finito, l’Italia torna a qualificarsi per i Mondiali di basket dopo tredici anni. Fondamentale la vittoria ottenuta contro l’Ungheria nell’undicesima giornata del Gruppo J delle Qualificazioni, un match mai in discussione vinto dagli azzurri con il punteggio di ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Yamaha - ultimo esame prima del Mondiale. Valentino Rossi cerca la strada giusta per Tornare a vincere : Siamo ormai giunti alle porte degli attesissimi Test di Losail riservati alla MotoGP. La classe regina del Motomondiale affila le armi per gli ultimi tre giorni di prove sul tracciato dove a marzo si correrà il Gran Premio del Qatar che darà il via al Mondiale 2019. Dopo quanto visto a Sepang nei Test precedenti, tutti i piloti ed i team scendono in pista con due grandi obiettivi: migliorare le rispettive moto e, non ultimo, capire se quanto si ...

Superbike - Mondiale 2019 : il ritorno della Honda con un team ufficiale per Tornare protagonisti : Tra le novità più interessanti del Mondiale Superbike 2019 che sta per prendere il via c’è senza dubbio, il nuovo team Honda ufficiale. Honda HRC, infatti, ha chiuso la collaborazione con il team olandese Ten Kate e ha deciso di proporre le due CBR1000 RR Sp2 in livrea Red Bull al team Althea – Moriwaki. Sulle moto oltre al confermato Leon Camier ci sarà il giapponese Ryuichi Kiyonari. Una decisione di grande importanza, che ...

RiTorna dall'11 al 17 marzo 2019 la Settimana mondiale del cervello : ... la Settimana del cervello è il frutto di un enorme coordinamento internazionale cui partecipano le società neuro-scientifiche di tutto il mondo e a cui la Società Italiana di Neurologia aderisce fin ...

Giornata mondiale delle donne nella scienza : i conti non Tornano : 11 febbraio: oggi è la Giornata mondiale delle donne nella scienza, proclamata dalle Nazioni unite e patrocinata dall’Unesco per ricordare che la partecipazione delle donne nella scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata e che devono essere garantite pari opportunità nella carriera scientifica. Un tema ricorrente, quello sul pregiudizio contro le abilità scientifiche delle donne, tanto che l’Onu si è sentita in dovere di ...

Ariana Grande : la nuova regina del pop mondiale riTorna con il nuovo singolo “7 Rings” : Sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 25 gennaio “7 Rings”, il nuovo singolo di Ariana Grande. Il pezzo ha raggiunto più di 35,5 milioni di stream su Spotify raggiungendo la #1 della classifica Top50 Global e la #6 della Top50 Italia. Ariana Grande ha alle spalle un anno ricco di successi. L’album “Sweetener”, pubblicato ad agosto 2018, ha raggiunto la #1 nella classifica degli album più venduti in Italia, è salito in vetta nella ...

Torna la Giornata mondiale degli abbracci : Già lo sapevamo, senza aver compiuto studi particolari, e la scienza lo ha confermato: abbracciarsi fa bene. Ecco perché anche quest'anno, il 21 gennaio, celebreremo la 'Giornata mondiale degli abbracci'. Prendersi tra le braccia è un gesto salutare, stringersi gli uni con gli altri è un autentico toccasana che ha come effetto immediato la riduzione nell’organismo di una sostanza chiamata cortisolo, un ormone che la medicina collega alle ...