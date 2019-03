Tim Titanium | 50 Giga e minuti illimitati a 9 | 99 euro al mese

viktec

(Di venerdì 15 marzo 2019) Proprio in questi giorni Tim ha deciso di offrire ad alcuni suoi ex clienti, attualmente con Vodafone, Wind e Tre, l’offerta ricaricabile dedicata Timcon 50verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa. Il tutto a 9,99alper sempre.Inizialmente l’offerta prevede 3GB di internet e poi vengono aggiunti dopo neanche cinque giorni, 47GB free efree. Daidisponibili si potrà utilizzare in roaming inpa 3GB + 2,2 GB.Tale offerta è prevista anche per gli operatori virtuali come Iliad e Ho.mobile, con stesse caratteristiche ma con un prezzo diverso : 6,99€ al. Ovviamente l’offerta viene fatta tramite operatore da telefono ed è esclusiva per ex-Tim con spedizione tramite corriere.La disattivazione della promo prima dei 24 mesi prevede una mora pari a 20€.Le buone notizie ...

