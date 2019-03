The Voice of Italy | svelati i coach saranno Elettra Lamborghini | Gué Pequeno | Morgan e

Ufficiali i coach della giuria di The Voice 2019 - arriva Gigi D’Alessio in un’edizione che già urla trash : Il talent show che si è sempre contraddistinto per mancanza di talenti, o almeno per mancanza di talenti maturi per emergere sul mercato discografico, sta per tornare in tv guidato da Simona Ventura, che annuncia entusiasta i quattro coach della giuria di The Voice 2019 dipingendo un quadro che urla trash da ogni angolazione lo si guardi. "Habemus giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi 4 coach di The Voice of ...

The Voice 2019 - Simona Ventura conferma la giuria : Morgan - Gigi d'Alessio - Elettra Lamborghini e Gue Pequeno : E' stata finalmente ufficializzata la giuria di The Voice of Italy 2019, il talent show che vedrà Simona Ventura alla conduzione, a partire dal mese di aprile, in prima serata su Rai Due.Dopo i rumors delle scorse settimane e il NO incassato per l'idea di avere Sfera Ebbasta su una delle quattro poltrone girevoli, è arrivata la conferma ufficiale dei 4 coach della nuova edizione. Come anticipatovi in anteprima su TvBlog, il quarto nome è ...

Shakespeare? Sicuramente no. Gio Evan? Nemmeno (chissà se qualcuno ricorda ...

The Voice 2019 : Carla Bruni rifiuta - arriva D’Alessio : Carla Bruni Carlo Freccero ha confermato l’anteprima di DavideMaggio.it sull’intenzione di arruolare Carla Bruni a The Voice 2019. L’ex Prèmiere Dame di Francia, però, dopo averci riflettuto, ha risposto picche. A confermarlo è lo stesso direttore di Rai 2 all’Agi. Causa troppi impegni lavorativi concentrati in questo periodo (ma cosa farà mai?!), infatti, la signora Sarkozy non potrà sedere sulla poltrona dei coach, al ...

Freccero - show in Vigilanza : «Soffro per l’audience - ma ho aumentato gli ascolti. Sfera a The Voice? Poteva partecipare» Poi lo scontro con Vespa : Carlo Freccero Ha risposto colpo su colpo su ascolti, costi, nuovi programmi, palinsesti e linea editoriale. Audito oggi in Commissione di Vigilanza, Carlo Freccero ha furoreggiato per oltre due ore, rompendo la compostezza del cerimoniale e appassionandosi per la causa di Rai2, rete che da alcuni mesi sta cercando di ristrutturare tra tentativi di rinnovamento ed esigenze aziendali. “Io sono solo un supplente” ha chiosato il ...

Sfera Ebbasta dopo Corinaldo e l’esclusione da The Voice le canta a tutti : “Qua tutti puntano il dito perché fumo - perché bevo e spendo sto cash” : Senza dubbio Sfera Ebbasta, complice la tragedia di Corinaldo dello scorso dicembre ma non solo, è tra i protagonisti della scena trap italiana più criticati per ogni sua dichiarazione, recentemente è stato “epurato” da The Voice Of Italy e qualsiasi cosa dica o faccia finisce “sotto attacco”. Ma procediamo con ordine. Sfera Ebbasta con l’album “Rockstar” pubblicato il 19 gennaio 2018 e prodotto da ...