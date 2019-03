«The Undoing» | Nicole Kidman | che torna rossa e riccia per Hbo

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) TheTheTheTheTheTheTheCammina per le strade di New York con un sorriso radioso, un cappotto bordeaux che le scende fino alle ginocchia e il sole che illumina la sua nuova capigliatura,come quella che sfoggiava nei suoi primissimi lavori, da Ore 10: Calma Piatta a Cuori Ribelli.alle origini e, dopo essere stata bionda e mora,alla sua prima anima, crespa e fiammante, ribelle e selvaggia. Lo fa nel corso delle riprese di The, la nuova miniserie di Hbo che la ricongiunge a David E. Kelley, già creatore di Big Little Lies.La serie, basata sul romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz, ...

