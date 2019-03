Tesla Model Y - Tutti i dettagli della Suv elettrica

Tesla - Il titolo crolla in Borsa - la Model Y delude le attese : Seduta di Borsa fortemente negativa per la Tesla: il ribasso sul Nasdaq di New York è arrivato a sfiorare il 5% prima di mettere a segno un leggero recupero. La Casa californiana sembra avere deluso un mercato che si aspettava moltissimo dalla nuova Model Y presentata nel corso della notte italiana. Nessuna sorpresa. Nel complesso la maggior parte degli analisti specializzati nel comparto auto si dichiarano insoddisfatti per l'assenza di ...

Tesla Model Y - svelato il Suv elettrico da 7 posti : Un debutto in grande stile per l'ultima arrivata di casa Tesla, la Model Y, è crossover compatto 100% elettrico. A dare i dettagli del nuovo Modello di Suv ecologico l'istrionico Elon Musk: sarà disponibile in varie configurazioni ma quello che è importante è la durata della carica, la Model Y può infatti percorrere fino a 450 chilometri prima di richiedere una ricarica delle batterie. Musk ha poi annunciato i prezzi che partono da 39mila ...

Tesla Model Y - svelato il Suv elettrico da 7 posti : Hawthorne, 16 mar., askanews, - Un debutto in grande stile per l'ultima arrivata di casa Tesla, la Model Y, è crossover compatto 100% elettrico. A dare i dettagli del nuovo Modello di Suv ecologico l'...

Model Y - la nuova Tesla in arrivo nell'autunno del 2020 : La Tesla Model Y venderà più di Model S , Model X e Model 3 messe insieme, parola di Elon Musk , CEO di Tesla Motors . La nuova auto del marchio statunitense uscirà negli USA nell'autuno 2020, mentre ...

Tesla - Il titolo crolla in Borsa - la Model Y delude le attese : Seduta di Borsa fortemente negativa per la Tesla: il ribasso sul Nasdaq di New York è arrivato a sfiorare il 5% prima di mettere a segno un leggero recupero. La Casa californiana sembra avere deluso un mercato che si aspettava moltissimo dalla nuova Model Y presentata nel corso della notte italiana. Nessuna sorpresa. Nel complesso la maggior parte degli analisti specializzati nel comparto auto si dichiarano insoddisfatti per l'assenza di ...

Tesla Model Y - un mix tra sport utility e crossover : Elon Musk , CEO e di Tesla Motors , è convinto: la Tesla Model Y venderà più di Model S , Model X e Model 3 messe insieme. La nuova auto del Marchio statunitense richiama sia il SUV, sia la berlina ...

Tesla Model Y - al debutto il crossover basato sulla piattaforma della “3” : La nuova scommessa commerciale di Elon Musk si chiama Tesla Model Y, nuovo crossover a trazione 100% elettrica che promette, insieme alla Model 3, di dare una svolta decisiva al giro d’affari del costruttore californiano. “Penso che venderemo più Model Y che Model 3, S e X insieme” ha detto Elon Musk durante la presentazione dell’auto: ciò la dice lunga sulla aspettativa di Tesla, quasi pronta a superare il traguardo del primo milione di ...

Tesla Model Y : ecco tutti i dettagli del nuovo suv anti-tedesche [GALLERY] : Alla viglia del primo milione di vetture prodotte, Tesla presenta Model Y, il nuovo suv elettrico sul mercato dal 2020 Dopo tanta attesa, è stata finalmente presentata, al Design Studio di Palo Alto (California), la nuova elettrica di Tesla. Si tratta della Model Y, un suv che deriva direttamente dalla Model 3 e sarà infatti prodotta sulle stesse linee della fabbrica di Fremont. Verrà proposta a trazione posteriore e integrale, con quattro ...

Tesla Model Y - ufficiali data di uscita e prezzo (che in Italia è troppo alto) : (Foto: Tesla) In perfetto ritardo di 20 minuti rispetto all’orario prefissato: Elon Musk ha tolto i veli dalla nuova Tesla Model Y sul palco del Design Studio di Palo Alto in California. Il nuovo suv elettrico è ufficiale e sono finalmente note tutte le informazioni su prezzi, caratteristiche e la data di uscita di questo Modello protagonista di numerose anticipazioni nelle scorse settimane. Deriva da Tesla Model 3 riprendendone buona parte ...

Tesla ha presentato Model Y - il suo nuovo SUV compatto : Tesla, l’azienda statunitense di Elon Musk produttrice di automobili elettriche, ha presentato la sua nuova attesa Model Y, un SUV compatto che sarà messo in vendita a partire dal prossimo anno. Il nuovo Modello sarà disponibile in varie configurazioni, a

Tesla Model Y - Tutti i dettagli della Suv elettrica : La Tesla Model Y si è fatta attendere anche nel suo giorno più importante, quello della sua presentazione ufficiale al Design Studio di Palo Alto, in California. Dopo un lungo countdown durato settimane lo show di presentazione della nuova Suv elettrica è iniziato con oltre 20 minuti in ritardo, facendo scatenare l'ironia dei social: d'altronde, come ricordato dagli appassionati collegati in diretta su youtube, "bisogna ricordarsi di tenere ...

Tesla presenta Model Y - il Suv 'di massa' : Infatti, l'appeal degli sport utility vehicles nel mercato americano sembra destinato ad aumentare. Secondo alcune previsioni citate da Quartz , entro un anno il 50% delle vetture vendute negli Usa ...

Al volante della Tesla Model 3 Un'aliena a Milano | Il test : La tenuta di strada è formidabile: l'auto sembra aggrappata all'asfalto, e in modalità sport, con i cerchi da 20'' della versione Performance, l'aderenza da plus rischia quasi di diventare scomoda. ...

Tesla ci ripensa - niente più sconti. Aumentano i prezzi di Model S e Model X : In fermento come sempre Tesla, che questa volta sembrerebbe quasi smentire se stessa con l’annuncio dei rincari sui prezzi di alcuni suoi Modelli elettrici. In realtà, questi non andranno a toccare la versione da 35 mila dollari della Model 3 annunciata dal costruttore di Palo Alto la scorsa settimana. Al contrario, dal 18 marzo l’aumento del 3% riguarderà tutti gli altri Modelli, quindi S, X e le versioni top di gamma della stessa ...