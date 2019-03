Terremoto | le scosse di oggi al Sud Italia | paura a Napoli | Vibo Valentia e Gangi

Terremoto Napoli 15 marzo 2019 : scala Richter e profondità delle scosse : Terremoto Napoli 15 marzo 2019: scala Richter e profondità delle scosse Ultimi aggiornamento sul lieve Terremoto che ha colpito la zona di Napoli nella notte del 15 marzo 2019. La scossa più forte è stata registrata alle ore 5.26, ma lo sciame è iniziato alle ore 2.32 per poi propagarsi in 34 lievi scosse fino alle ore 5.56. L’epicentro è avvenuto nell’area di Agnano Pisciarelli, ma è stata avvertita anche nelle zone limitrofe. Non sono ...

Terremoto a Francica e Mileto - in Calabria : due scosse di 2.5 e 3.3 : Terremoto a Francica e Mileto, in Calabria: due scosse di 2.5 e 3.3 Le due località si trovano in provincia di Vibo Valentia. Non si segnalano danni a persone o a cose Parole chiave:

Due scosse di Terremoto lievi in Sicilia - epicentro vicino Gangi : Situazione più movimentata del solito oggi nel sottosuolo italiano. Due scosse di terremoto ravvicinate hanno interessato la Sicilia settentrionale, in particolare la zona di Gangi, in provincia...

Terremoto a Pozzuoli - 34 scosse : la più forte sveglia la popolazione alle 5 - 26 : di Pasquale Guardascione Uno sciame sismico di 34 lievi scosse di è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dalle ore 2,32 di questa notte alle ore 5,56. La scossa più forte ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 15 marzo 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Nuova lieve scossa avvertita nella notte nel napoletano, specie a Pozzuoli. All'alba moderata scossa chiaramente avvertita a Vibo Valentie. Altrove nulla da...

Terremoto oggi a Vibo Valentia e a Pozzuoli - M 3.3/ Ultime scosse Ingv - trema il sud : Diverse scosse di Terremoto registratesi questa mattina nella zona di Vivo Valentia e di Pozzuoli, fra Calabria e Campania: tutti i dettagli

Francica e Mileto. Due scosse di Terremoto a breve distanza : Due scosse di terremoto venerdì mattina sono state registrate in provincia di Vibo Valenti. Una di magnitudo 3.3 si è

Terremoto nel vibonese - due scosse di magnitudo 3.3. e 2.5 : Roma - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 6:33 in Calabria in provincia di Vibo Valentia, seguita subito dopo da una replica di magnitudo 2.5. Secondo i rilevamenti dell'...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 14 marzo 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Relativa calma nel sottosuolo italiano tra la notte e la mattina odierne. Da registrare solo un debolissimo sisma nella zona di Potenza in nottata. Altrove nulla da...

Terremoto oggi a Finale Emilia - M 2.5/ Ultime scosse Ingv - paura a Ferrara : Terremoto Finale Emilia, scossa M 2.5 avvertita a Modena e Ferrara: non sono stati segnalati danni o feriti, le Ultime notizie da Ingv.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 marzo 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Notte e mattina decisamente tranquille nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una debole scossa in nottata nell'entroterra siciliano. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 marzo 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse nella notte rilevate nel catanese e sull'Appennino centrale (tra perugino e reatino). Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 marzo 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata decisamente calma nel sottosuolo italiano, da segnalare solo due lievissime scosse avvertite nella zona di Spoleto, in Umbria. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 8 marzo 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata decisamente calma nel sottosuolo italiano, da segnalare solo una lieve scossa alle pendici dell'Etna in mattinata. Altrove nulla da segnalare al...