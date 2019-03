Tav | Chiamparino attacca | “Niente risposte su consultazione popolare | Governo ha paura di

Chiamparino chiede a Salvini di organizzare una consultazione popolare sulla Tav : Il presidente della Regione Piemonte chiede in una lettera inviata al Viminale 'una consultazione, non un referendum, da tenere insieme alle europee, per costringere il governo a uscire dall'...

Una consultazione popolare da tenersi in concomitanza con il voto per Europee e Regionali. Dopo l'annuncio, Sergio Chiamparino ha preso carta e penna per scrivere al ministero dell'Interno chiedendo che i cittadini piemontesi possa esprimersi sul Tav. Una lettera 'morta' in partenza, almeno a sentire le gelide risposte del premier Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, anche se con sfumature (politiche) diverse

Il governo "fa un danno enorme alla nostra economia, rende sempre meno competitiva l'Italia nel quadro europeo e internazionale", ha concluso Tajani.

