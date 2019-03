Tante foto dei Friday for Future in giro per il mondo

wired

(Di venerdì 15 marzo 2019)s Fors Fors Fors Fors Fors Fors Fors Fors Fors Fors ForIn Italia si parla di centinaia di migliaia di manifestanti tra Roma, Milano, Torino, Firenze ecittà da nord a sud, ma nelsono diversi milioni i bambini e gli adulti che hanno preso parte as for, iniziativa nata dalla mente della giovane attivista Greta Thunberg con l’obiettivo non solo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’ambiente e del mutamento del clima, ma spingere i governi e le grandi corporation a mettere in atto politiche che tengano conto delle sorti del nostro pianeta.Circa 2052 città hanno aderito alla manifestazione in 123 paesi del, facendo presto diventare questo evento uno dei più influenti del ...

