Superbike in tv | come vedere il GP di Thailandia gratis e in chiaro Orari e programma di

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sabato 16 marzo si disputeranno le qualifiche e la gara-1 del GP di2019, seconda tappa del Mondiale2019. A Buriram si preannuncia una grande lotta per la conquista della pole position e per la vittoria nella prima gara tra Alvaro Bautista reduce dal dominio in Australia e Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica e desideroso di rivincita. Nella lotta per le posizioni di vertice potranno inserire anche Alex Lowes, Michael Van der Mark, Leon Haslam e Chaz Davies.Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’o d’inizio delle qualifiche del GP di2019, seconda tappa del Mondiale2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.QUALIFICHE GP: SABATO 16 MARZOore 5:00-5:20 Prove libere 3ore ...

PaoloGozzi1 : Superbike in Thailandia, prove 2: Alvaro Bautista martella come un fabbro, Jonathan Rea è secondo più vicino di qua… - zazoomnews : Superbike Superpole Race: come cambia il format delle statistiche - #Superbike #Superpole #Race: #cambia - streghetta52 : RT @SkySportMotoGP: ?? Ecco come cambia il format delle statistiche ?? Tutti i dettagli #SkyMotori -