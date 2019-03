Sul Pianeta Rosso arriverà il primo elicottero fuori dalla Terra

gazzettadelsud

(Di venerdì 15 marzo 2019) Con il rover della missione americana Mars 2020 si prepara a sbarcare su Marte anche ilprogettato per volare su un altro. Lo ha annunciato la Nasa nel corso di una conferenza ...

matteorenzi : Bellissimo vedere tanti ragazzi scendere in piazza per il futuro del Pianeta. Emozionante! I leader di tutto il mon… - amnestyitalia : Oggi #15marzo sosteniamo la protesta #ClimateStrike! Il futuro è un diritto umano e se non facciamo nulla per ridur… - redazioneiene : #FridaysForFuture: oggi non si va a scuola. Contro il riscaldamento globale, perché la nostra Terra resti un Pianet… -