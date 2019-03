Sui bus di Roma multate 700 persone al giorno senza biglietto

Flixbus - la polizia francese mette in manette due autisti italiani : l'accusa Sui migranti : Dalla frontiera tra Italia e Francia arriva un nuovo caso controverso che riguarda la polizia francese. Due autisti italiani di un pullman Flixbus in servizio sulla tratta Firenze-Barcellona sono stati trattenuti in caserma in Francia e rilasciati il giorno successivo dopo che a bordo del mezzo, dur

Palermo - picchiata e abusata dal padre perché omosessuale : avrebbe tentato il Suicidio : Un incubo cominciato nel momento in cui i genitori scoprirono alcuni messaggi sul suo telefonino, dai quali si evinceva che fosse omosessuale. Da lì in poi, la vita di una quindicenne (all'epoca dei fatti) di Palermo non è stata più la stessa. Quella stessa mattina, infatti, il padre e la madre andarono di corsa a prelevarla dalla scuola, per poi rinchiuderla in camera e picchiarla con forza. Come se non bastasse, mentre la colpiva la madre le ...

Il cardinale Philippe Barbarin - vescovo di Lione - condannato a sei mesi di carcere per aver coperto abusi Sui minori : L'arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin, 68 anni, è stato condannato a 6 mesi di prigione con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni '70 e '80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione.

Gtt - tornelli Sui bus : 'Un ottimo modo per obbligare a comprare biglietti' : I torinesi sembrano soddisfatti della nuova iniziativa di Gtt, che prevede dei tornelli all'ingresso degli autobus di Torino per controllare che tutti abbiano il biglietto. «La gente si sta adeguando» ...

Monza - finto medico adescava minorenni Sui social per abusarne sessualmente : arrestato : I suoi 'tentacoli' erano gli innumerevoli profili falsi che, 'diligentemente', aveva creato su Facebook, Instagram e Kik, nuovo social di facile accesso. Canali attraverso i quali un 50enne, fingendosi ginecologo, avrebbe attirato ragazze minorenni nella sua trappola diabolica, convincendole ad incontrarlo e proponendo loro false terapie anticoncezionali. Tre i casi finora accertati, due sarebbero culminati in violenze sessuali, il terzo rimasto ...

Il finto ginecologo brianzolo che adescava minorenni Sui social per poi abusarne : Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Monza. Secondo la ricostruzione degli agenti adescava ragazze minorenni tramite app di messaggistica online. Durante le conversazioni l'uomo si fingeva ginecologo. Poi ne abusava. Maggiori dettagli alle 11 in questura a Milano. Si chiama 'Octopus' l'operazione che ha consentito di arrestare l'ingegnere brianzolo 50enne accusato di violenza sessuale, adescamento e detenzione di materiale ...

"Allarmismo ingiustificato" : gli industriali smentiscono gli articoli Sui batteri nelle insalate in busta : Affermazioni allarmistiche "ingiustificate e fuorvianti" sono diffuse online attraverso articoli sui risultati di uno studio dell'Università di Torino condotto su un campione di 100 insalate in busta ...

Lusso e abusi Sui minori - tutti i guai del cardinale Pell : Il resto è cronaca, con la condanna in primo grado, lui che ribadisce la propria innocenza e la Chiesa che gli conferma la sospensione dall'esercizio del ministero e l'impossibilità di avvicinarsi a ...

«Abusi Sui minori sono come i sacrifici umani» : ...quando e come le dichiarazioni d'intento e i buoni propositi che hanno animato questi quattro giorni di lavoro troveranno concreta applicazione nella vita ordinaria delle diocesi di tutto il mondo. ...

Perplessità - critiche e plausi al vertice sugli abusi sessuali Sui minori : Il vertice sugli abusi sessuali sui minori che il Papa ha voluto svolgere a Roma con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo è stato accolto con un ventaglio di posizioni, dentro e fuori la Chiesa. Critici nel corso di tutte e quattro le giornate, l'associazione internazionale di vittime Ending Clergy Abuse, presente a Roma in questi giorni, ha espresso la propria delusione con una conferenza stampa organizzata questa mattina ...

C'è Posta per te - Eleonora chiude la busta al papà : scoppia la polemica Sui social : Ieri è andata in scena la sesta puntata di C'è Posta per te. Nel corso della trasmissione sono stati tanti i momenti dedicati alle sorprese, ma anche quelli alle storie più dure. Eleonora dopo aver chiuso la busta al padre è stata criticata dalla maggior parte dei telespettatori con l’accusa di essere una persona attaccata solamente ai soldi. La ragazza è stata chiamata nel programma di Maria De Filippi da suo padre dopo che da circa due anni ...

Nella terza giornata dell'incontro Sui minori - il card. Marx indica le priorità per contrastare gli abusi : I sacramenti trasmettono vera misericordia, mentre l'amministrazione rimane parte delle minutiae di questo mondo". Ma se la fede non può essere amministrata, gli aspetti della gestione della Chiesa ...

Abusi sessuali nella Chiesa - il cardinale Marx : "Distrutti i dossier Sui colpevoli" : Città del Vaticano, 23 febbraio 2019 - dossier distrutti , vittime silenziate, diritti calpestati. È uno sguardo impietoso sulla prassi diffusa nella Chiesa in un passato non troppo remoto quello del ...

'La Chiesa ha distrutto i fascicoli degli abusi Sui bambini' - il cardinale Marx - : Roma, 23 feb., askanews, - Un cardinale cattolico di alto livello, Reinhard Marx, ha ammesso oggi che la Chiesa ha distrutto fascicoli relativi a bambini abusati sessualmente da preti e questo ha ...