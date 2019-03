Strage Nuova Zelanda | il racconto di un testimone nella moschea di Christchurch VIDEO

Nuova Zelanda - Strage in 2 moschee - 49 morti<br> Il killer è australiano (FOTO E VIDEO) : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...

Luca Traini si dissocia dalla Strage in Nuova Zelanda - dice il suo legale : Luca Traini si dissocerà dall'accostamento del suo nome con la strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove in due attentati in moschee sono state uccise decine di persone, bilancio provvisorio 49 morti e numerosi feriti. Lo dichiara a Radio 24 l'avvocato GianLuca Giulianelli, il difensore del giovane maceratese che il 3 febbraio 2018 compì un raid nelle strade del capoluogo marchigiano ferendo a colpi di pistola sei persone di colore, tutte ...

Attentato in Nuova Zelanda - qualcuno avverta Palazzo Chigi della Strage : Diversi leader mondiali stanno affidando a Twitter i loro messaggi di condanna e di cordoglio dopo la strage terroristica nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Nella notte il terribile Attentato, di matrice suprematista, ha causato almeno 49 morti, suscitando un'ondata di indignazione in tutto il mondo. Silenzio invece da Palazzo Chigi: né Giuseppe Conte, né i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, né il ...

Nuova Zelanda - Strage nelle moschee : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi. Live su facebook - omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Nuova Zelanda - attentato a Christchurch in due moschee : la Strage in diretta Facebook : Un terribile attentato si è verificato alle 13:40 ora locale, all'1:40 ora italiana, a Christchurch, in Nuova Zelanda, dove un commando di quattro persone ha aperto il fuoco in due diverse moschee. Erano le 13:40 ora locali, quando i killer sono entrati in azione. Il folle gesto, secondo quanto riferisce TgCom24, è stato preannunciato su Facebook da uno degli attentatori, che ha poi trasmesso in diretta il video della strage (prontamente ...

Nuova Zelanda - Fabio Volo nel luogo della Strage : il messaggio straziante ai fan : Fabio Volo si trova in Nuova Zelanda in queste ore, proprio negli attimi in cui giungeva la notizia dell'attacco terroristico alle moschee. Lo scrittore ha pensato di condividere su Instagram un post in cui tranquillizza i fan. "Siamo ancora in Nuova Zelanda. Molti di voi mi hanno scritto per sapere

La squadra di cricket del Bangladesh si è salvata dalla Strage delle moschee in Nuova Zelanda grazie a un ritardo : La squadra di cricket del Bangladesh è scampata per un caso alla sparatoria consumatasi nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. La squadra avrebbe dovuto partecipare alla preghiera del venerdì, ma stava aspettando l'arrivo di alcuni giocatori provenienti da una conferenza stampa, che era iniziata in ritardo. Come riporta il Guardian, il team, arrivato nel Paese per impegni sportivi, aveva raggiunto il campo da cricket ...

Nuova Zelanda - la polizia sperona un’auto e arresta un uomo dopo la Strage in moschea costata la vita a 49 persone : Un uomo è stato accusato di omicidio per gli attacchi alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato in conferenza stampa il commissario della polizia Mike Bush. Al momento la polizia neozelandese non sta cercando “attivamente” altri responsabili degli attacchi nelle moschee. In relazione agli attentati sono già stati fermati tre uomini e una donna, un uomo è stato accusato di omicidio. L'articolo Nuova Zelanda, la ...

Di chi sono i nomi sui fucili della Strage in Nuova Zelanda : Insieme a Traini compare una lunga serie di scritte e di nomi che fanno riferimento a battaglie storiche ed episodi di cronaca recenti, sempre legati ai musulmani e all'Islam Tra i nomi ai quali l'...

Nuova Zelanda - Strage in due moschee : 4 i fermati - decine di vittime - Foto : Il killer si chiama Brenton Tarrant, ha 28 anni è bianco e australiano; ha diffuso un "manifesto" anti musulmano prima dell'attacco. Tra i nomi dei suoi eroi, scritti sul caricatore, anche quello di Luca Traini, l'uomo che sparò contro gli immigrati a Macerata

Nuova Zelanda - la Strage in moschea trasmessa in diretta dal terrorista. Il viaggio in auto e la camminata prima dell’orrore : La strage nella moschea di Christchurch è stata trasmessa per 17 minuti in live stream dal terrorista, identificato dalla polizia australiana come Brenton Tarrant, un 28enne bianco nato in Australia. L’uomo ha pubblicato sui social anche un manifesto, una sorta di rivendicazione degli attacchi intrisa di ideologia di estrema destra, anti-Islam ed anti-immigrati. Il capo della polizia della Nuova Zelanda ha esortato a non condividere il video che ...

Nuova Zelanda - Alessandra Moretti : "Strage figlia del razzismo. Noi politici non dobbiamo alimentare l'odio" : "La strage in Nuova Zelanda è figlia del razzismo". Alessandra Moretti, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, commenta l'attentato in due diverse moschee e avverte: "Noi politici abbiamo una responsabilità enorme e dobbiamo avere una grande attenzione. Se noi con il nostro linguaggio aliment

Nuova Zelanda - Strage in 2 moschee : 49 morti <br>Premier : "È terrorismo" | Foto : ...